Rainbow Six - Siege: Bis Sonntag auf allen Plattformen frei spielbar

Ubisoft hat ein weiteres kostenloses Wochenende für seinen Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) gestartet. Wer den Multiplayer-Titel gerne gratis ausprobieren möchte kann das Spiel ab sofort für PC (via Uplay und Steam), Xbox One (im Xbox Live Store), sowie die PS4 (im Playstation Store) herunterladen und bis Sonntag, den 5. Februar 2017 kostenlos zocken. Euch stehen dabei alle Inhalte der Vollversion (Maps, Modi und Klassen) zur Verfügung.

Für das Testwochenende gewährt Ubisoft darüber hinaus 50 Prozent Preisnachlass auf den Titel und wer sich für den Kauf entscheidet, kann seine bis dahin erreichten Fortschritte in die Vollversion übernehmen. Um am Gratis-Wochenende teilnehmen zu können, wird als Xbox-One-Spieler die Gold-Mitgliedschaft und als PS4-Besitzer das PS-Plus-Abo benötigt.

Passend dazu kündigte Ubisoft überdies noch das Six Invitationals Turnier an, das vom 03. bis 5. Februar 2017 im kanadischen Montreal stattfinden wird. Neben spannenden Matches verspricht der Hersteller auch die Inhalte des kommenden DLCs Velvet Shell näher vorzustellen. Das Ganze könnt ihr über den offiziellen deutschsprachigen Livestream zum Spiel auf Twitch verfolgen.