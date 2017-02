Spieleveteranen-Podcast #89: Resident Evil 7, Ron Gilbert

Resident Evil 7 biohazard ab 39,89 € bei Amazon.de kaufen.

Der Spieleveteranen-Podcast #89 steht ab sofort für Patreon-Spender zum Download bereit. Am 3. Februar um 13:00 Uhr wird die Folge für alle freigeschaltet.

Nein, das Geheimnis von Monkey Island konnten die Spieleveteranen Ron Gilbert in der 89. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcast nicht entlocken, aber ihr Interview mit dem legendären Adventure-Designer ist dennoch hörenswert. Sie plaudern über Rons Anfänge bei Lucasfilm Games, Maniac Mansion, US-Politik, deutsche Fans und natürlich sein neues Spiel Thimbleweed Park. Außerdem begrüßen Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in dieser Episode Stephan Freundorfer, weil sie sich ohne seinen Beistand beim neuen Spiel Resident Evil 7 wohl zu sehr fürchten würden. Dazu gibt’s allerlei Smalltalk, News und eine Zeitreise, bei der geklärt wird, was Spieler vor zehn, 20 und 30 Jahren bewegte.

0:00:24 Smalltalk

0:00:24 Hallo und willkommen

0:01:46 Was wurde eigentlich aus Podcast-Episode 88?

0:02:29 Bonus-Veteran Stephan Freundorfer war neulich in Tokio bei Bandai Namco (und lehrte dem Tekken -Champion fast das Fürchten)

-Champion fast das Fürchten) 0:07:58 Gemischte News: Namco-Gründer verstorben, Pillars of Eternity 2 finanziert (Mini-Namenskontroverse um „Deadfire“), Marvel-Spiele statt Deus Ex .

finanziert (Mini-Namenskontroverse um „Deadfire“), Marvel-Spiele statt . 0:17:03 Was haben wir zuletzt so gespielt? Zum Beispiel Picross 3D Round 2 , The Last Guardian , Final Fantasy XV , Yakuza 0 und jede Menge Resident Evil 7

, , , und jede Menge 0:22:21 Buchtipps von Jörg ( Cixin Liu : Die drei Sonnen ) und Heinrich ( T.C. Boyle : Die Terranauten ).

: ) und Heinrich ( : ). 0:25:35 Was hält Stephan eigentlich von Nintendo Switch?

0:27:56 Das neue Spiel: Resident Evil 7

0:29:12 Neuer Kurs bei Capcoms Survival-Horror-Serie. Residenteviloge Stephan fasst die Seriengeschichte kurz zusammen

0:35:13 Zurück zu den Horrorwurzeln, mit neuer Ego-Perspektive. Jörg traute sich sogar in die VR-Version, er berichtet von Risiken und Nebenwirkungen

0:44:46 So wirkt sich der Schwierigkeitsgrad aus – und warum kann man ihn nicht mitten im Spiel ändern, zum Beispiel für einen gewissen nervigen Bosskampf?

0:54:26 Tolle Atmosphäre und interessante Nebenmissionen in Form interaktiver Videokassetten

0:56:17 Es gibt auch einiges zu kritisieren. Der spätere Spielverlauf hält nicht ganz, was die ersten Stunden versprechen

1:04:08 Pressespiegel: Das sagen deutsche Medien zu Resident Evil 7. Und den Bericht über den Einfluss der Spiele auf die Filmserie findet ihr hier.

1:09:41 Die Spieleveteranen-Wertung

1:15:02 Zeitreise: Februar 2007, 1997, 1987

1:16:25 GameStar 3/2007, u.a. mit Hellgate: London , Windows Vista, Supreme Commander – und was macht Chris Taylor heute?

, Windows Vista, – und was macht heute? 1:26:10 PC Player 3/1997, u.a. mit NBA Live 97 , Krush Kill 'n Destroy , Cavewars und einigen lustigen Übersetzungen

, , und einigen lustigen Übersetzungen 1:40:05 Happy Computer 3/1987, u.a. mit The Bard’s Tale 2, Portal, Academy, They Stole a Million und Heinrichs Besuch bei Ocean Software

1:55:46 Vorschau