Final Fantasy 15: Tabata äußert sich erneut zu möglicher PC-Version

PC XOne PS4

Die Entwickler von Final Fantasy 15 (im Test: Note 8.5) liebäugelten schon vor dem Release mit einer Umsetzung ihres Rollenspiels für den PC (siehe auch Final Fantasy 15: Direcotr Hajime Tabata möchte mehr als nur eine einfache Portierung). Konkret wurden die Pläne zwar nie, ganz vom Tisch sind sie offensichtlich aber auch jetzt noch nicht. In der Weekly Famitsu gab Director Hajime Tabata nun nämlich zu verstehen, dass er weiterhin Lust auf eine PC-Version hätte und diese vor allem als technischen Test ansehen würde:

Ich möchte PC-Spielern zeigen, wie Final Fantasy 15 auf High-End-Geräten läuft, und auch wir selber würden es gerne sehen. Ich würde aber auch deshalb gerne eine PC-Fassung ausprobieren, um PC-exklusive Funktionen wie das Erstellen eigener Quests und Mods umzusetzen.

Eine Bestätigung, dass eine PC-Version tatsächlich kommen wird, ist das natürlich nicht.

Darüber hinaus wurde Tabata in dem Interview unter anderem auch auf die VR-Umsetzung für die PlayStation 4 angesprochen, in der ihr in die Rolle des Begleiters Prompto schlüpfen sollt. Diese befinde sich weiterhin in Entwicklung, einen Termin könne man aktuell aber noch nicht nennen.