Mittelerde - Mordors Schatten: Kündigt Warner bald den Nachfolger an?

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Das Teaserbild zeigt den ersten Teil von Mittelerde - Mordors Schatten.

Warner hat kürzlich eine Mitteilung an verschiedene Pressevertreter versandt, die eine Neuankündigung am 8. März in Aussicht stellt. Das Bild, das ihr euch über den Quellenlink anschauen könnt, verrät nicht, um was es sich dabei handelt. Im Rahmen der visuellen Gestaltung des enthaltenen Warner-Logos könnte man auf ein Abenteuer im Batman-Universum spekulieren. Während die Arkham-Reihe von Rocksteady offiziell als abgeschlossen gilt, ein direkter Nachfolger hierzu also als unwahrscheinlich gelten muss, soll Warner Bros. Montreal an einem Spiel mit Robin in der Hauptrolle arbeiten.

Nicht unwahrscheinlich wäre nach dem Erfolg von Mittelerde - Mordors Schatten (im Test: Note 8.0), dass zum genannten Datum ein Nachfolger zum Action-Adventure von Monolith Productions enthüllt werden könnte. Erwartet worden war die Ankündigung eines Sequels bereits auf der vergangenen E3, diese blieb jedoch letztlich aus.

Welches Spiel Warner am 8. März vorstellen möchte, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Publisher den Titel auch im Rahmen der GDC in San Francisco den Pressevertretern zeigen wird. In den vergangenen Jahren hatte Warner die Game Developers Conference praktisch immer dazu genutzt, neue Produkte anzukündigen.