Oculus muss 500 Millionen US-Dollar an Zenimax zahlen

PC MacOS

Oculus Rift ab 599,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das US-Bezirksgericht in Texas hat im Rechtsstreit zwischen dem Oculus-Rift-Hersteller Oculus VR und dem Publisher Zenimax Media eine Entscheidung gefällt. Zenimax beschuldigte seinen ehemaligen Arbeitnehmer John Carmack, beim Wechsel zu Oculus VR gegen Vereinbarungen verstoßen und Technologien gestohlen zu haben, die später von Oculus VR verwendet wurde. Das Gericht hat die Diebstahlanschuldigungen zwar nicht bestätigt, verurteilte Oculus VR aber dennoch zu 500 Millionen US-Dollar Strafe wegen NDA-Bruchs und Copyright-Verletzungen.

Von der Gesamtsumme müssen 250 Millionen US-Dollar von Oculus VR selbst gezahlt werden (200 Millionen für das Brechen der Verschwiegenheitsvereinbarung und 50 Millionen wegen Urheberrechtsverstöße). Hinzu kommen noch weitere 250 Millionen an Strafzahlungen wegen falscher Angaben, zu denen Oculus VR (50 Millionen), Oculus-Rift-Erfinder Palmer Luckey (50 Millionen) und Oculus-VR-Gründer Brendan Iribe (150 Millionen) verurteilt wurden.

Die Summe entspricht nicht ganz dem, was Zenimax als Entschädigung haben wollte. Der Anwalt des Spieleherstellers, Anthony Sammi bezeichnete die Angelegenheit als einen „Raub“ und forderte ursprünglich zwei Milliarden US-Dollar als Entschädigung (etwa der Preis, den Facebook für die Übernahme von Oculus VR zahlte). Im Laufe des Prozesses wurde die Summe sogar durch zusätzlich geforderten vier Milliarden an Strafzahlungen auf insgesamt sechs Milliarden angehoben. Die Anwältin von Oculus VR, Beth Wilkinson, konterte daraufhin mit Worten, dass die Klage von Zenimax statt auf Fakten, auf Peinlichkeit, Neid und Groll basiere.

Zenimax CEO Robert Altman sagte gegenüber Polygon, dass die Technologie die Grundlage von Zenimax’ Geschäfts bildet und das man den Diebstahl des geistigen Eigentums als eine ernsthafte Angelegenheit betrachte. Man freue sich über die Entscheidung der Jury ziehe angesichts des Urteils allerdings eine einstweilige Verfügung gegen Facebook in Erwägung, um den Verkauf von Oculus-Rift-Headsets, zumindest vorübergehend zu stoppen. Oculus will seinerseits das Urteil anfechten lassen. Das letzte Wort ist hier also noch nicht gesprochen.