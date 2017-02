Nintendo Switch: Werbeclip zeigt versehentlich Entwickler-Menüs - Dev-Kits haben offenbar mehr Speicher

Im Netz ist ein portugiesisches Werbevideo zu Nintendo Switch aufgetaucht, das den Konsumenten (offenbar versehentlich) einen Blick auf die Entwickler-Menüs gewährt. Der Clip wurde zwar von der offiziellen Seite offline genommen, allerdings schon kurze Zeit später von anderen YouTubern wieder hochgeladen. Zudem wurden dazu auch diverse Bilder auf NeoGAF online gestellt. An sich bietet der Blick auf das Menü nichts Besonderes, bis auf die Tatsache, dass die Developer-Version der Konsole offenbar über die doppelte Menge an Speicher verfügt.

Die Standard-Version des Gerätes wird bekanntlich mit 32 GB Speicher ausgeliefert. Das im Video gezeigte Entwickler-Kit bietet aber über 64 GB. Einige der Nutzer aus der Community spekulieren nun, ob Nintendo nicht vielleicht plant, zu einem späteren Zeitpunkt eine Version der Konsole mit mehr Speicher auf den Markt zu bringen. Der Grund könnte aber auch sein, dass der Hersteller die Entwickler-Kits einfach deshalb mit mehr Speicher ausgestattet hat, um den Studios bestimmte speicherintensive Entwicklungsprozesse, wie das Debugging, zu erleichtern.

Wie dem auch sei. Nintendo versucht seitdem das (eigentlich recht sehenswerte) Werbevideo von YouTube zu verbannen. Schaut es euch also an, so lange es online ist. Die Switch wird ab dem 3. März dieses Jahres weltweit im Handel erscheinen.