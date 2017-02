Telespiel Late Night #34: NES Mini, NES/Famicom und Switch

andere

Nach langer Pause sind die Moderatoren des Telespiel Late Night Podcast in voller Besetzung zurück. Dabei schwelgen sie in Erinnerungen an das 1983 von Nintendo veröffentlichte Famicom und deren 1985 erschienene westliche Version, dem Nintendo Entertainment System, kurz NES. Bei all dem fröhlichen Geplauder über Mario, Zelda und Co. werfen scorp.ius, Sven Vößing, oliXon und Konsolen Chris aber auch einen Blick auf das NES Classic/Mini und die bald erscheinende Nintendo Switch.

Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören!