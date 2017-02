Sunless Skies: Nachfolger zu Sunless Sea jetzt auf Kickstarter [Update]

PC Linux MacOS

Update vom 2. Februar 2017 um 18:30 Uhr

War zu Beginn der Kampagne noch Vorsicht zu spüren, beispielsweise dadurch, dass keine Stretchgoals bekanntgegeben wurden, ist diese nun wohl nicht mehr vonnöten: das Ziel wurde bereits nach vier Stunden erreicht, und inzwischen sind etwa 160% des ursprünglich angepeilten Betrages eingespielt. In einem Update gaben die Entwickler nun bekannt, dass damit auch schon die ersten zwei geplanten Stretchgoals erreicht wurden. Es soll drei zusätzliche wählbare Charakter-Hintergründe für den eigenen Kapitän geben, sowie erkundbare Schiffswracks. Das nächste Ziel liegt bei £200.000, sollte dieses erreicht werden, wird das Spiel eine Schmuggel-Komponente erhalten.

Originalmeldung vom 1. Februar 2017 um 23:12 Uhr

Wie bereits letztes Jahr angekündigt, hat Failbetter Games nun eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um Sunless Skies, den Nachfolger zu Sunless Sea (im Test, Note 7.0), zu finanzieren. Offenbar sind die Arbeiten an dem Spiel schon eine Weile im Gange, wie an animierten Screenshots und der sehr detaillierten Beschreibung des Projekts zu sehen ist.

Das Setting wird wohl deutliche Ähnlichkeiten zum Vorgänger aufweisen und eine mögliche Zukunft des Fallen London-Universums darstellen. Zehn Jahre nach der Handlung von Sunless Sea verlagert sich der Schauplatz diesmal in den Weltraum, wo das viktorianische London wiederum der Mittelpunkt des Geschehens ist. Die Sterne sterben in dieser Zeit langsam aus, hinterlassen allerdings offenbar bewohnbare Bereiche, die vom Imperium kolonisiert werden. Abermals spielt ihr einen Kapitän, der die Wildnis bereist und erkundet und dabei verschiedene Geschichten erlebt.

Vieles in der Beschreibung klingt für Sunless-Seas-Veteranen bekannt: die Möglichkeiten, das Schiff aufzurüsten, oder NPCs als Offiziere mitzunehmen, die selbst Geschichten mitbringen. Auch Kämpfe zwischen verschiedenen Schiffen werden wieder möglich sein, allerdings sind hier offenbar Verbesserungen geplant, wie etwa eine erhöhte Manövrierfähigkeit. Eine interessante Neuerung betrifft den Tod eines Kapitäns: offenbar sollen Entscheidungen, die man getroffen hat, diesmal Auswirkungen auf die folgenden Durchläufe haben.

Via Kickstarter sollen in den nächsten 30 Tagen 100.000 Britische Pfund eingenommen werden, was in etwa der Summe entspricht, mit der der Vorgänger finanziert wurde. Das Gesamt-Budget soll 330.000 Britische Pfund betragen, die Differenz will das Studio aus den Erlösen finanzieren, die durch die bisherigen Titel eingespielt wurden. Als Lieferdatum wird Mai 2018 angegeben.