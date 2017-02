PS Plus im Februar mit Little Big Planet 3 und Not A Hero

Sony hat heute die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Februar ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Die folgenden Spiele stehen ab dem 7. Februar 2017 zum Download bereit:

Wenn ihr euch die Spiele vom Januar-Angebot bisher noch nicht gesichert habt (PS Plus: Im Januar mit Day of the Tentacle und This War of Mine), solltet ihr diese noch bis zum 6. Januar 2017 eurer Bibliothek beifügen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen. Im nachfolgenden Video werden Little Big Planet 3 und Not A Hero kurz vorgestellt.