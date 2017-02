Sniper - Ghost Warrior 3: Vorbesteller auf PC und PS4 erhalten Seasonpass gratis

PC XOne PS4

Etwas mehr als zwei Monate vor dem Release am 4. April dieses Jahres gibt CI Games nun bekannt, dass alle Vorbesteller von Sniper - Ghost Warrior 3 (zur Preview) kostenlos den Seasonpass als Dreingabe erhalten – allerdings nur, wenn sie auf dem PC oder der PS4 spielen möchten.

Der Season Pass wird zwei Singleplayer-Erweiterungen mit den Namen The Escape of Lydia und The Sabotage enthalten. Außerdem gibt es zwei zusätzliche Karten für den Multiplayer-Modus, ein exklusives Geländefahrzeug sowie mit dem TAC-338A-Scharfschützengewehr und dem Compoundbogen zwei weitere Waffen.

Solltet ihr erst nach dem Release zuschlagen und nicht mehr die sogenannte Season Pass Edition ergattern, kostet euch die Anschaffung des Season Pass 29,99 Euro. Xbox-One-Spieler erhalten stattdessen ohne Aufpreis die Limited Edition, die immerhin die Mission Escape of Lydia, den Bogen und das Fahrzeug enthält. Warum Besitzer der Microsoft-Konsole nicht ebenfalls den kompletten Season Pass bekommen, konnte man uns auf Nachfrage beim Publisher Koch Media nicht sagen.