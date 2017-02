Remothered - Tormented Fathers: Survival-Horror-Adventure für PC und PS4 angekündigt

PC PS4

Mit Remothered - Tormented Fathers hat der Game Designer Chris Darril ein neues Survival-Horror-Adventure für PC und die PS4 angekündigt. Das inzwischen auf der Unreal Engine 4 basierende Spiel startete ursprünglich im Jahre 2007 als Fan-Remake des ersten Clock-Tower-Spiels, hat sich allerdings mit der Zeit zu einem eigenständigen Projekt entwickelt. Nachdem der Titel zeitweise auf Eis lag, weil Darril unter anderem an Spielen, wie Project Scissors - NightCry arbeitete, wurde nun in Zusammenarbeit mit dem italienischen Studio Stormind Games eine Veröffentlichung für dieses Jahr angesetzt. Passend dazu gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr euch im Anschluss an dieser News anschauen könnt.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um Rosemary Reed, eine 35-jährige Frau, die das Haus des pensionierten Notars, Dr. Felton besucht. Dieser wird von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht, deren Ursache auf tragische Weise mit dem katatonischen Zustand seiner Frau Arianna, der entsetzlichen Vergangenheit des Mannes und dem Verschwinden seiner kleinen Tochter Celeste verbunden ist. Durch ihre Ermittlungen glaubt Rosemary, dass sich hinter all dem ein schreckliches Massaker verbirgt. Dr. Felton und Arianna könnten die einzigen sein, die die Wahrheit kennen, einschließlich des Geheimnisses hinter der wahren Identität von Celeste und einem fanatischen Kult der Klosterschwestern in Rot. Als Rosemary den Grund ihres Besuchs offenbart, nimmt das Grauen seinen Lauf.

Für Remothered - Tormented Fathers verspricht Darril komplexe, lebensechte Charaktere und eine spannende Handlung zu liefern. Das Spiel soll komplett ohne Schuss- oder andere starke Waffen auskommen. Ihr nutzt zur Verteidigung das, was euch in die Hände fällt. Ihr sollt auch stets die Wahl zwischen Kampf und Flucht haben, allerdings kann euch auch die Flucht zum Verhängnis werden, wenn eure Feinde das Geräusch eurer Schritte aufschnappen. Aber auch ihr könnt den Schritten eures Verfolgers lauschen. Der von Nobuko Toda (Final Fantasy, Halo, Metal Gear Solid) komponierte Soundtrack soll euch bei nahender Gefahr alarmieren.

Im Verlauf des Spiels werdet ihr neue Fähigkeiten erlernen und auch bestehende verbessern können. Auf eine Gesundheitsanzeige wird im Spiel komplett verzichtet. Der Blick auf den Körper ist laut dem Entwickler der einzige Weg herauszufinden, wie es um den Zustand der Protagonistin steht. Das Spiel kommt komplett ohne Ladezeiten aus. Alles, was ihr erlebt, soll in Echtzeit ablaufen. Ihr könnt das riesige Anwesen also ohne Unterbrechungen erkunden. Es wird außerdem keine „alberne Rätsel“ im Spiel geben. „Wie die Handlung, wurden auch das Setting und die Charaktere möglichst realistisch konzipiert. Gewöhnliche Menschen können mit alltäglichen Gegenständen die gefährlichsten Dinge anstellen“, so der Entwickler.

Wann genau Remothered - Tormented Fathers in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht aber schon jetzt, dass es nicht nur bei dem einen Titel bleibt. Wie Darril verriet, soll daraus eine ganze Trilogie werden. Weitere Details zum Spiel findet ihr unter dem Quellenlink. Erste Screenshots gibt es in unserer Galerie zu bestaunen.