FIFA 18 bestätigt, ebenso The Journey Season 2

PC XOne PS4

Ok, es wird euch kaum überraschen, aber EA will zum Jahresende die Fußballsimulation FIFA 18 veröffentlichen und hat dies nun offiziell bestätigt. Interessanter ist allerdings der Hinweis, dass der Storymodus "The Journey" in eine zweite Saison geht.

Im besagten Modus begleitet ihr den Protagonisten Alex Hunter in seiner ersten Profisaison in der englichen Premier League und formt ihn zu einem vollwertigen Fussballspieler. Dabei müsst ihr nicht nur auf dem Platz glänzen, sondern auch zwischenmenschliche Entscheidungen treffen und euch in Pressekonferenzen behaupten. EA-CEO Andrew Wilson bemerkte dazu:

FIFA 18 wird auf der Basis des Storymodus' entwickelt und die Spieler zurück zu The Journey Season 2 bringen. Dabei treffen sie neue Charaktere und erleben neue Storylines. [...] Mittlerweile haben mehr als zehn Millionen Spieler The Journey gespielt. Der Modus Ultimate Team verzeichnet ebenso einen zehnprozentigen Anstieg in den Nutzerzahlen.

Die Veröffentlichung wird wohl wie in den Jahren zuvor im September stattfinden und reißenden Absatz finden. Inwieweit sich die zweite Saison entwickelt und ob dann mehr Möglichkeiten, sowie eine zweite Saison im Spiel oder persönliche Änderungen und Einwirkungen zur Verfügung stehen, steht aktuell noch nicht fest.