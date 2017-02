Mega Man 2.5D: Fan-Projekt nach 8 Jahren Entwicklung verfügbar // Koop-Modus und mehr

PC

Zu Mega Man müssen sicher nicht viele Worte verloren werden, gehört das Franchise mit seinen zahlreichen Spielen und mehr als 30 Millionen verkauften Exemplaren doch zu den bekanntesten Spieleserien überhaupt. Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehört die seit August 2015 erhältliche Mega Man Legacy Collection, über deren 3DS-Fassung ihr euch in unserem eShop-Check informieren könnt.

Ein weiteres Mega-Man-Spiel könnte eventuell ebenfalls für manch einen unter euch von Interesse sein. Im Detail handelt es sich dabei um Mega Man 2.5D, an dem ein „kleines Team von obsessiven Mega-Man-Fans“ seit dem Jahr 2009 arbeitet und das kürzlich zum Download freigegeben wurde.

Nach Angaben der Entwickler bietet euch der Titel zwei Features, durch die er sich von anderen Mega-Man-Umsetzungen abhebt: Zum einen steht euch ein lokaler Koop-Modus für zwei Spieler zur Verfügung, zum anderen wurden Änderungen an den Kameraperspektiven vorgenommen, was sich in zahlreichen Szenen des Einzelspielermodus bemerkbar machen soll.

Herunterladen könnt ihr euch die Version 1.0 von Mega Man 2.5D beispielsweise via Google Drive oder mittels Torrent-Filesharing. Die jeweiligen Verlinkungen findet ihr auf der Website des Projekts, auf der auch zwischen der Version mit und ohne Installer unterschieden wird. Die Größe des Downloads beträgt je nach Auswahl zwischen 543 und 550 Megabyte.

Im FAQ-Bereich wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Hauptgründe für die benötigte Festplattenkapazität die Musik im WAV-Format sowie die Videos sind. Derzeit steht das Spiel nur für Windows zur Verfügung, Portierungen für andere Systeme sind jedoch nicht ausgeschlossen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte zudem ein Online-Koop-Modus implementiert werden. Darüber hinaus erhaltet ihr auf der FAQ-Seite einige Tipps, falls ihr Probleme damit haben solltet, den Titel zu starten.

Unter Umständen könnte es sein, dass ihr mit dem Download von Mega Man 2.5D nicht all zu lange warten solltet, da momentan nicht bekannt ist, wie der Rechteinhaber Capcom zu dem ambitionierten Projekt steht oder ob gar ein Stopp des selbigen zu befürchten ist. Wie das Spiel in Bewegung aussieht, zeigt euch der nachfolgende Release-Trailer anhand einiger Gameplay-Szenen.