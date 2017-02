Dead by Daylight erscheint auch für Konsolen

PC XOne PS4

Für den PC ist das asymmetrische Online-Horrorspiel Dead by Daylight bereits seit Juni vergangenen Jahres erhältlich und wird vom Entwickler Behaviour Interactive auch regelmäßig mit neuen Inhalten in Form von Multiplayer-Karten, weiteren spielbaren Charakteren und kosmetischen Gegenständen versorgt. Nun wurde der Titel auch für Xbox One und die PS4 angekündigt. „Die Möglichkeit, Dead by Daylight auch mit den Konsolenspielern zu teilen, von denen viele zu unseren treuesten Zuschauern gehören, ist sehr aufregend“, so Stephen Mulroney, der Senior Vice President von Behaviour Digital im offiziellen Statement des Studios.

In Dead by Daylight übernimmt ein Spieler die Rolle eines wilden Killers, während vier andere Spieler versuchen als „Überlebende“ dem Mörder zu entkommen. Die potentiellen Opfer spielen dabei aus der Third-Person-Perspektive und profitieren somit von einer besseren Übersicht. Sie haben auch die Wahl, ob sie miteinander kooperieren oder eigennützig agieren. Der Schlächter wiederum spielt aus der Ego-Perspektive und kann sich so besser auf seine Beute fokussieren.

Auf Steam erfreut sich Dead by Daylight auch knapp acht Monate nach dem Release großer Beliebtheit und wurde bis heute bereits mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft. Aktuell ist die PC-Version um 30 Prozent reduziert und kann auf Valves Online-Plattform zum Preis von 13,99 Euro erworben werden. Die Umsetzungen für die beiden Konsolen sollen noch dieses Jahr in digitaler Form erscheinen. Die Entwicklungskosten dafür werden laut der offiziellen Meldung zwischen Behaviour Interactive und dem Publisher Starbreeze Studios geteilt. Sobald ein konkreter Release-Termin bekanntgegeben wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.