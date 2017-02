Warhammer: Tierschutzorganisation PETA fordert Games Workshop alle Pelze aus ihren Spielen zu entfernen

Das Bild stammt aus Warhammer - Mark of Chaos.

Ob das Töten von Ratten in Battlefield 3 (Testnote: 9.0), das Einsperren fiktiver Taschenmonster in Pokémons, der Walfang in Assassin’s Creed 4 - Black Flag (Testnote: 8.0), das Angeln in Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5), oder die Massenschlachtung von Schweinen im Landwirtschafts-Simulator 17. In der Vergangenheit wurde die Spieleindustrie immer wieder von der Tierrechtsorganisation PETA für die Gewalt gegen die Tiere in Videospielen kritisiert. Nun haben die „People for the Ethical Treatment of Animals“ mit Games Workshop den nächsten Entwickler im Visier. Im Detail geht es um die Spiele im Warhammer-Universum.

In einem aktuellen Brief an Games-Workshop-CEO Kevin Rountree fordern die Aktivisten das Unternehmen, die Pelzkleider aller Figuren aus ihren Warhammer-Spielen zu entfernen. Man begrüße zwar, dass die Charaktere fiktional sind, diese in etwas zu kleiden, was wie eine Nachbildung eines toten Tieres aussieht, vermittle jedoch den Eindruck, dass das Tragen vom echten Fell akzeptabel sei - dabei ist es das weder im Jahr 2017 noch im Jahr 40.000, heißt es in dem Schreiben. Games-Workshop hat bisher nicht auf die Beschwerde reagiert.