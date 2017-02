noclip: Videoreihe zu Persönlichkeiten der Branche gestartet // Teil 1: John Romero

Doom ab 13,99 € bei Amazon.de kaufen.

Danny O'Dwyer, Ex-Gamespot-Journalist, hat im Rahmen seiner äußerst erfolgreichen Patreon-Kampagne, bei der er von über 3.800 Unterstützern knapp 22.000 US-Dollar monatlich zur Verfügung gestellt bekommt, neben seinen beliebten Dokumentationen zu Computerspielen, eine neue Videoreihe zu Persönlichkeiten der Branche gestartet.

Im ersten Teil der noclip profiles getauften Serie widmet sich der gebürtige Ire einem der berühmtesten und einflußreichsten Köpfe der Spieleindustrie, John Romero, in seinem Refugium, dem malerischen Städtchen Galway an der Westküste Irlands, wo er seit Jahren mit seiner Frau Brenda Garno Romero wohnt und weiterhin an Spielprojekten arbeitet.

Beleuchtet wird die aktuelle persönliche Situation des Ex-id-Software-Entwicklers sowie sein Werdegang über die Jahre in Kalifornien zusammen mit unterschiedlichen Designer-Legenden aus der Wolfenstein-, Doom- und Quake-Ära sowie aus den frühen Gründerjahren davor. Romero erzählt über die Höhen und Tiefen der Spieleentwicklung und hat einige Anekdoten parat.

Das Video haben wir euch gleich unter die News gehängt. Falls ihr Danny bei seinen Projekten unterstützen möchtet, könnt ihr das auf seiner Patreon-Seite tun. Viel Spaß beim Anschauen!