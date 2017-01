Humble Bandai Namco Bundle 2 erschienen

PC

Gestern ist die zweite Ausgabe des Humble Bandai Namco Bundles erschienen. Das Spielepaket könnt ihr bis zum 14.2.2017 erwerben und dabei wie immer den Kaufbetrag selber bestimmen und frei unter den Entwicklern, den Betreibern des Humble Bundles und zwei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen. Letztere sind dieses Mal Extra Life und Save the Children. Alle enthaltenen Spiele sind an Steam gebunden, in einer Woche werden dem Bundle weitere Titel hinzugefügt.

Für mindestens einen US-Dollar gibt es neben zehn Prozent Rabatt auf das Humble Monthly Bundle folgende Spiele:

Pac-Man 256 (GG-Userwertung: 7.0)

(GG-Userwertung: 7.0) Ace Combat - Assault Horizon in der Enhanced Edition (GG-Test: 6.0)

in der Enhanced Edition (GG-Test: 6.0) Enslaved - Odyssey to the West in der Premium Edition (GG-Test: 8.5)

Zahlt ihr mehr als den Durchschnitt (aktuell circa 8 US-Dollar), gibt es diese Titel obendrauf:

Warhammer 40.000 - Eternal Crusade

Project Cars (GG-Test: 9.0)

(GG-Test: 9.0) Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst (GG-Userwertung: 8.1)

Seid ihr bereit, mindestens 15 US-Dollar auszugeben, erhaltet ihr außerdem:

Tales of Zestiria (GG-Test: 7.5)

(GG-Test: 7.5) Project Cars On-Demand Pack (Paket bestehend aus 12 DLCs)

Für mindestens 35 US-Dollar bekommt ihr noch den am 28.4.2017 erscheinenden Puzzle-Plattformer Little Nightmares (GG-Angespielt) mitsamt Soundtrack dazu.