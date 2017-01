For Honor: Termin für die Open Beta & neuer Trailer // Livestream mit Jason Momoa, Lauren Cohan und mehr

PC XOne PS4

Ubisoft wird eine offene Beta für For Honor (Preview) veranstalten. Das bestätigte der Entwickler und Publisher jüngst offiziell auf dem hauseigenen Ubiblog. Wer den Titel bisher nicht antesten konnte, wird also noch vor dem Release eine Gelegenheit dazu bekommen.

Die öffentliche Testphase wird demnach am 9. Februar 2017 beginnen und bis zum 12. Februar 2017 andauern. Gespielt wird auf allen drei unterstützten Plattformen. Dabei stehen euch wie schon in der geschlossenen Beta mit Ritter, Samurai und Wikinger alle drei Fraktionen für die Multiplayer-Kämpfe zur Verfügung. Ihr werdet darüber hinaus in der Lage sein neben bekannten Modi, wie Dominion, Brawl und den Duellen auch den neuen Modus Elimination auszuprobieren. In diesem treffen zwei Gruppen mit jeweils vier Kämpfern in einer Serie von fünf aufeinanderfolgenden Duellen ohne die Möglichkeit der Wiederbelebung aufeinander.

Zwei Tage vor dem Beginn der Beta, am 7. Februar 2017, wird auf Twitch ein Livestream ausgestrahlt, bei dem der Elimination-Modus im Detail vorgestellt wird. Mit dabei sind namhafte Gäste, wie Jason Momoa (Game of Thrones), Lauren Cohan (The Walking Dead), Alfie Allen (Game of Thrones) und der Mixed-Martial-Arts-Star Demetrious Johnson. Die Ausstrahlung startet um 23:00 Uhr (deutscher Zeit) auf dem Twitch-Kanal von For Honor. Das fertige Spiel wird am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.