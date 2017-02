Syberia 3: Release-Termin steht fest - neuer Trailer veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 MacOS

Eigentlich sollte das Point-and-Click-Adventure Syberia 3 bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres für PC und Konsolen erscheinen, doch dann wurde die Veröffentlichung aufs nächste Jahr verlegt (mehr dazu hier: Syberia 3 auf Anfang 2017 verschoben). Nun gaben die beiden Entwicklerstudios Microids und Astragon via Twitter auch ein konkretes Datum für den Launch bekannt. Das neue Abenteuer rund um Kate Walker wird demnach am 20. April dieses Jahres für Windows, Mac, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen.

Passend zur Verkündigung des Release-Termins wurde auch ein neuer Trailer auf YouTube veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Der rund eineinhalb Minuten lange Clip liefert schon mal einen kleinen Eindruck davon, was euch in Syberia 3 erwartet: