Amazon: Patente deuten auf Steam-ähnliche Plattform mit Twitch-Verknüpfung hin

Die Steam-Distributionsplattform dürfte wohl die umfangreichste und umsatzstärkste ihrer Art sein. Letzteres trifft auch auf das Unternehmen Amazon zu, wenn auch mit dem Versand von Unmengen an Produkten in einer gänzlich anderen Branche. Sofern es sich bei mehreren, kürzlich bekannt gewordenen Patenten um keine Fälschungen handelt, könnte der Online-Versandhändler mit einer eigenen Plattform zum Verkauf von Spielen dem Softwareunternehmen Valve zukünftig jedoch als (finanz)starker Konkurrent entgegentreten.

Zu den Funktionen der möglichen Vertriebsplattform soll den Angaben der Patente zufolge eine Benutzeroberfläche gehören, mittels derer „Zuschauer Spiele-Demos oder -Vollversionen bestellen, erwerben oder anderweitig beziehen“ können. Anders formuliert: In den jeweiligen Streams können UI-Elemente zur Verfügung gestellt werden, durch die die vorgestellten Titel ohne Umwege gekauft werden können.

Dass explizit die Begriffe „Zuschauer“ und „Broadcast-Inhalte“ Verwendung finden, könnte ein deutlicher Hinweis auf eine direkte Verknüpfung mit Twitch bedeuten, was kaum überraschend wäre, wurde das Live-Streaming-Videoportal doch Mitte 2014 für 970 Millionen US-Dollar von Amazon übernommen (wir berichteten). Darüber hinaus soll das „Spectator-User-Interface“ es ermöglichen, „Streams anzuschauen, Live-Spiele-Sessions von Online-Spielen beizutreten und neue Spiele-Sessions einzurichten und/oder zuvor aufgezeichnete Spiele-Sessions erneut abzuspielen“.

Nicht unpassend zu den Informationen aus den Patenten sind die Äußerungen von Garnett Lee, der für die Entwickler-Beziehungen bei der Spiele-Engine Amazon Lumberyard verantwortlich ist, die wiederum unter anderem in Twitch integriert ist. In einem kürzlich erschienenen Artikel auf gamesindustry.biz geht es um die Frage, warum bei Spiele-Entwicklungen zukünftig sowohl an die Streamer als auch die Spieler gedacht werden sollte. Eine der Aussagen Lees dazu lautet:

Streaming ist eine weitere soziale Entwicklung, die die Beteiligung der Community auf ein gänzlich neues Level hebt. Es ist daher nicht überraschend, dass Community, Multiplayer und Cloud-Features entscheidend sind für die Engines und Geräte von morgen.

Wie üblich bei Meldungen über Patente und ähnliches bleibt freilich abzuwarten, ob diese in die Praxis umgesetzt werden (können) beziehungsweise welche Produkte und/oder Dienste letztendlich tatsächlich daraus entstehen.