Fallout - New Vegas 2: Obsidian dementiert Gerüchte an der Fortsetzung [U]

PC 360 PS3

Das Bild stammt aus Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0)

Update:

Wie Obsidians PR-Manager Mikey Dowling gegenüber Kotaku bestätigt, arbeite man derzeit nicht an einer Fortsetzung zu Fallout - New Vegas:

Wir haben schon mehrmals gesagt, dass wir gerne ein neues Fallout machen würden, wenn Bethesda es auch möchte. Aktuell arbeiten wir aber nicht an [einem neuen Teil].

Stattdessen verweist Dowling darauf, dass man im Moment voll und ganz auf die Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 fokussiert sei.

Ursprüngliche News von 00:18 Uhr:

Das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment ist angeblich erneut eine Zusammenarbeit mit Bethesda Softworks eingegangen und arbeitet derzeit an Fallout - New Vegas 2. Das zumindest berichtet die Website Frag Hero unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider. Mehr noch. Wie die Quelle der Redaktion verriet, soll der Titel bereits im Juni dieses Jahres, im Rahmen der diesjährigen E3 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Frag Hero verweist dabei auf die Zuverlässigkeit des Insiders in der Vergangenheit und betont, dass dieser sowohl bei Red Dead Redemption 2, als auch bei The Last of Us 2 richtig lag, als andere Webseiten wie Forbes und Reddit diese Aussagen anzweifelten. Ob an diesem Gerücht wirklich etwas dran ist, werden wir spätestens auf dem Event in Los Angeles erfahren.