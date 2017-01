1. Münchner Retrobörse am 11. Februar 2017

Seit der ersten Veranstaltung im Oktober 2005 in Bochum haben sich die Retro-Börsen für klassische Videospiele auf ganz Deutschland und Österreich ausgebreitet und machen am Samstag, den 11. Februar 2017 von 11 bis 16 Uhr erstmals auch Station in der bayerischen Landeshauptstadt München. Als Veranstaltungsort dient die Nachtkantine (ehemaliges KULTfabrik-Gelände) in der Atelierstraße 28, in der verschiedene Händler und Privatleute Hard- und Software sowie diverse Merchandise-Artikel rund um klassische Konsolen und Heimcomputer anbieten werden. So soll unter anderem Winnie Forster mit seinem Gameplan-Stand vor Ort sein.

Der Eintritt beträgt sechs Euro pro Person und es wird auch ein kleines Rahmenprogramm geben. Demnach werden die Chipmusiker Tronimal und Lando für musikalische Unterhaltung sorgen und ihr könnt an verschiedenen Anspielstationen von Arcade Dreams diverse klassische Beat'em Ups zocken. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euch ein kostenloses Exemplar des Dreamcast-Spiels Fruit'Y zu sichern. Dafür müsst ihr lediglich ein Selfie mit euch und eurer Dreamcast machen und am Stand von Retroguru vorzeigen. Die Aktion ist allerdings auf 50 Exemplare limitiert.

Ein paar Eindrücke, wie es auf einer Retrobörse zugeht, gibt euch die Galerie Plus der Retro-Börse aus Mannheim vom April 2016.