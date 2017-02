Ghost Recon - Wildlands: Viel Kritik nach der Beta - Ubisoft nimmt Stellung

PC XOne PS4

Die am vergangenen Wochenende von Ubisoft veranstaltete Beta zum kommenden Open-World-Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands (Preview) hat offenbar für viel Unmut unter den teilnehmenden Spielern gesorgt. Grund dafür ist die aktuelle Qualität des Titels, die offenbar in vielen Bereichen enttäuscht. Kritisiert wurden unter anderem die unglaubwürdige Spielwelt, die langweiligen Missionen, die schlechte KI, die schwammige Fahrzeugsteuerung und das zu vorteilhafte Baller-Gameplay, das ein taktisches Vorgehen überflüssig macht. Nachdem sogar Forderungen nach einer Verschiebung laut wurden, meldete sich auch Ubisofts Community Managerin Carrie Bland via Reddit zu Wort und ging auf einige der Kritikpunkte ein.

Sie betonte, dass der Titel sich noch immer in der Entwicklung befindet und die gezeigte Closed-Beta-Version nicht die finale Qualität des Spiels repräsentiert. „Wir arbeiten wirklich hart daran, die Verbesserungen vor dem Release des Spiels einzuführen“, so Bland. Auf den Vorwurf, der Titel würde zu wenig taktisches Vorgehen fördern, weil man die Aufgaben auch durch simples Ballern bewältigen kann, merkte die Community Managerin an, dass die in der Beta verfügbare Region nur einen Level-1-Schwierigkeitsgrad hatte. „Da gibt es noch andere Areale, die weitaus schwieriger sind. Das Spiel belohnt euch, wenn ihr so taktisch wie möglich vorgeht“.

Auch wenn Bland mehrfach auf den Beta-Status des Spiels verweist, bezweifeln einige Beta-Teilnehmer, dass die Entwickler die zahlreichen Kritikpunkte des Spiels bis zum Release beseitigen können. Wirklich viel Zeit bleibt es dem Studio nicht, denn Ghost Recon - Wildlands soll bereits am 7. März 2017 für PC, Xbox One und die PS4 auf den Markt kommen. Warten wir ab, ob Ubisoft in den nächsten Tagen nicht doch noch eine Verschiebung verkündet.