Conan Exiles: Steam-Early-Access gestartet // Launch-Trailer // Xbox-Game-Preview startet im Frühling

PC XOne PS4

Die Early-Access-Phase von Conan Exiles ist vor wenigen Minuten auf Steam gestartet. Passend zum Release hat Funcom einen Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf die Abenteuer im tödlichen Ödland Hyborias einstimmen soll. Der Clip rückt ein weiteres Mal die wichtigsten Aspekte des Spiels (überleben, bauen und herrschen) in den Vordergrund.

Mit dem Video bestätigt das Team auch nochmal, dass die Xbox-One-Version des Spiels im Frühling in das Xbox-Insider-Programm starten wird. Besitzer der Konsole werden also ähnlich, wie PC-Spieler die Gelegenheit haben, den Titel noch vor dem offiziellen Release ausführlich Probe zu spielen und ihr Feedback an die Entwickler weiterzureichen.