The Banner Saga 3: Entwicklung erfolgreich auf Kickstarter finanziert // Erstes Stretch-Goal bekannt

PC XOne PS4

Am vergangenen Mittwoch hat Stoic die Kickstarter-Kampagne für sein rundenbasiertes Strategiespiel The Banner Saga 3 gestartet. Nur eine Woche später wurde das erforderliche Finanzierungsziel von 200.000 US-Dollar bereits erreicht. In einem Update bedankten sich die Entwickler bei den Unterstützern und gaben das erste Stretch-Goal für den Titel bekannt.

Sollte das Team weitere 50.000 US-Dollar sammeln, kommen die kriegerischen Dredge als spielbare Rasse ins Spiel. Geplant sind drei Dredge-Helden (Steinwächter, Schleuderer und Steinsänger), die alle mit neuen Geschichten, Fähigkeiten, Portraits und Kampfanimationen ausgestattet werden. Beim Erfolg sollen weitere Zusatzziele bekanntgegeben werden.