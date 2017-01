Darauf freuen wir uns im... Februar

Willkommen zur neuen Rubrik: Die GG-Redakteure – und ab und zu auch mal ein Gast – verraten euch, auf was sie sich im kommenden Monat freuen.

Nachdem mir der Januar schon genug Horror-Schleich-Stunden verschafft hat freue ich mich im Februar auf schnelle Schnetzel- und Magie-Action mit(23.2.). Für westliche Spieler verständlich erscheint es eigentlich erst Anfang März, aber ich werde sicherlich schon im Februar ein wenig auf twitch oder ähnlichem ins Spiel schauen. Den Vorgänger fand ich trotz einiger Schwächen mit seinen schrägen Charakteren und ungewohnten Welt erfrischen anders, und habe ihn sogar fast dreimal beendet. Ich hege große Hoffnung dass Platinum Games in guter Form sind und einen würdigen Nachfolger liefern. Dass sie es durchaus können haben sie ja schon oft genug gezeigt.Eine etwas anspruchsvollere Story erhoffe ich mir von(28.2.). Auf meiner geistigen Topliste von Spielen steht Planescape: Torment immer noch ganz vorne an erster Stelle, der Namensvetter hat also einige (vermutlich viel zu hohe) Erwartungen zu erfüllen. Auch wenn es die mit großer Wahrscheinlichkeit nie erreichen kann freue ich mich dennoch auf hoffentlich ebenso detailreiche Beschreibungen und Dialoge sowie kuriose Charaktere und ausgefallene Welten. Hm, wenn ich den letzten Satz so lese und mit Nier vergleiche kann man gewisse Vorlieben meinerseits herauslesen...Apropos anspruchsvolle Story, diesmal im TV: Ich bin gerade inmitten der ersten Staffel von(bereits erschienen) und freue mich ungemein darauf zu sehen wohin die Geschichte geht. Klar, virtuelle Welten und wie sich die Künstlichen Intelligenzen darin verhalten sind keine besonders neuen Themen, aber die Kombination mit dem Wild-West-Szenario und Androiden in der Echtwelt anstelle von kompletter virtueller Realität hat man dann doch nicht so oft.Am Wochenende habe ich mir mal die Mühe gemacht, meinen Backlog der letzten Monate zusammenzufassen und mich dabei nur auf die wichtigsten Spiele konzentriert. Das Ergebnis sind zehn Spiele, die ich gerne in den kommenden Wochen nachholen oder (wie im Fall des bereits angefangenen) abschließen würde. Wie gut, dass es im Februar eh keine Spiele gibt, deren Release ich nahezu herbeisehne. Wobei: Auf(14.2.) freue ich mich dann doch. Ich rechne zwar nicht mit einem Tophit, aber wenn die vorhandenen Stärken des dritten Teils weiter ausgebaut werden, könnte hier eine echte Überraschung anstehen.Es ist erst wenige Wochen her, dass ich wieder mit Brettspielen angefangen habe. Derzeit sind wir zuhause aber eigentlich noch im Findungsmodus, welche Spiele denn eine gute Balance zwischen „nicht zu seicht, nicht zu komplex“ bieten. Mitist ein erster Spaßgarant ausgemacht, und der nächste mögliche Kandidat liegt mit(bereits erschienen) schon auf dem Tisch. Als Mitglieder einer Zeitreiseagentur reisen wir in diesem „Decksploration“-Spiel kooperativ in die Vergangenheit, um dort Risse in der Zeit zu verhindern. Im beiliegenden Szenario ist das eine französische Irrenanstalt in den 1920er Jahren – was dort aber genau passiert, das möchte ich im Moment noch gar nicht wissen. T.I.M.E Stories fokussiert sich nämlich neben leichten Rollenspielanteilen ausschließlich auf die Story. Interessant finde ich vor allem den Ansatz, dass es so gut wie unmöglich sein soll, im ersten Durchgang die richtigen Lösungswege zu finden – Wiederholungspartien mit erweitertem Wissen sind also Pflicht. Und kennt man das Szenario, kann man weitere „Fälle“ dazukaufen.Auch im TV freue ich mich auf Neues – und zwar auf die HBO-Serie, die diese Woche auf Sky im regulären Programm startet. Auch hier habe ich es bisher vermieden, mir zu viele Infos einzuholen. Im Grunde weiß ich nur, dass es um einen Wild-West-Freizeitpark geht, in dem die Statisten von lebensechten Robotern gespielt werden. Die gehen wohl einem fest vorgeschriebenen Tagesablauf nach, entwickeln dann aber ein Eigenleben. Das Setting hört sich für mich nach unheimlichem Potential an, und bei HBO bin ich auch zuversichtlich, dass es genutzt wird.Ich habe im vergangenen Jahr zwar so viel gespielt wie in kaum einem Jahr zuvor, aber der Februar 2017 wird bei mir dennoch in erster Linie dazu dienen, Verpasstes nachzuholen. Ein paar neue Sachen gibt’s natürlich auch. Am meisten freue ich mich auf(8.2.) – schwere Actionspiele, bei denen ich mit Taktik und Reflexen siegreich bin statt mit brachialem Immer-drauf, gefallen mir einfach – auch wenn ich nicht glaube, dass die von manchen Leuten erwähnten Ähnlichkeiten zuriesengroß sein werden. Am allermeisten freue ich mich neben ein paar Anspielevents im Februar auf(3.3.). „Die kommt doch erst im März“, sagt ihr jetzt bestimmt. Aber irgendwie habe ich so eine Ahnung, dass ich Zelda bereits im Februar spielen können werde. Manchmal ist der Beruf wirklich grausam zu mir!Im Film- und Serienbereich hinke ich ein wenig hinterher. Ich habe im Januar endlich mal die 6. Staffelangefangen. Aber auf das kurz darauf gestartetehabe ich viel mehr Lust! Staffel 3 ist erreicht, ich frage mich nur, was ich mache, wenn ich mit Staffel 5 durch bin. Die sechste Staffel ist in Amazon-Prime-Instant leider nicht drin. Aber dann fange ich eben die zweite Staffel vonan. Oder wird der „Bastard“ in Staffel 6 noch einmal ermordet? Spoiler erlaubt! Nun, das sehe ich dann, wie vielleicht auch die Fortsetzung zu. Aber irgendwie schwant mir, dass ich den Film genauso schlecht finden werde wie. Ich bin generell kein großer Anhänger von Danny Boyle,halte ich für überbewertet.In Sachen Spielen freue ich mich auf weitere schöne Stunden mit(schon erschienen). Demnächst sind 20 Letsplay-Folgen finanziert, und vielleicht geht es ja danach noch weiter. Es ist ein schönes Spiel, hat eine bereits jetzt spannende Story, wüste Kloppereien, und bringt mich gleichzeitig nach Japan und in die nähere Vergangenheit – Tokio um 1985, was will ich mehr?Ebenfalls interessiert bin ich an(21.2.) Ich habe es bislang nur einige Stunden auf einem Event selbst erlebt, aber die konsolenkompatible Echtzeit-Strategie scheint mir durchdacht und auch ohne stundenlanges Einlernen zu bewältigen zu sein. Zu meiner großen Überraschung hatte ich in mehreren Multiplayer-Partien fast mehr Spaß als solo; das geht mir sonst genau andersrum. Kommen wir zu nicht-interaktiven Adventures, auch Bücher genannt. Da lese ich gerade(bereits erschienen) von, das es seit Dezember 2016 auch auf Deutsch als Die drei Sonnen gibt. Wenn das letzte Buchdrittel hält, was die ersten beiden an Spannung aufgebaut haben, werde ich im Februar mit dem zweiten Band der Trilogie weitermachen, der auf Englischheipt – die deutsche Ausgabesoll dummerweise erst im Juni 2018 herauskommen. Worum es eigentlich geht? Ich will nichts verraten, aber in China und anderswo bringen sich reihenweise Wissenschaftler um, die mit theoretischer Grundlagenforschung zu tun haben. Wie es sich herausstellt, hat das einen außerweltlichen Grund…Und dann ist da Ende Februar noch die(27.2.-3.3.) auf die ich mich freue. Vorausgesetzt, ein gewisser Donald T. beschließt nicht noch kurzfristig, alle Schwaben per Exekutivdekret zu unerwünschten Personen zu erklären, werde ich für euch vor Ort sein und Fotos schießen und so. Was ich halt so mache auf Messen/Konferenzen.