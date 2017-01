Podcast Retrokompott Folge 31: C64 Vertikalshooter

Vertikalshooter für den C64 stehen im Mittelpunkt der 31. Ausgabe des Audiopodcasts Retrokompott, der wie immer von den beiden sympathischen Norddeutschen Patrick Becher und Robin Lösch moderiert wird. Gäste der aktuellen Sendung sind in bewährter Manier Selmar und Fabskimo. Ergänzt wird die Gästeschar durch Bonnadinho, der nicht nur als Quizonkel tätig wird, sondern zusammen mit Patrick und Selmar auch das Haupthema bestreitet. Insgesamt werden 44 Verticalshooter vorgestellt, unter anderem die Spiele 1942, Tiger Mission, River Raid, Slap Flight, Warhawk und Alleyket. Am Ende waren sich alle einig, dass das Genre Vertikalshooter nicht zu den Highlights des C64 gehörte, insbesondere im direkten Vergleich zu den Spielen, die zeitgleich für die PC Engine veröffentlicht worden sind.

Interviewgast der aktuellen Retrokompott-Ausgabe ist der englische Spieledesigner Jon Hare. In dem Interview berichtet Jon nicht nur über seine Anfänge als Spieledesigner bei Sensible Software - die unter anderem für Klassiker wie Wizball und Sensible Soccer verantwortlich waren - sondern auch über sein aktuelles Projekt Sociable Soccer, das noch dieses Jahr erscheinen soll. In der Sendung wurde von Robin das Spiel The Human Race auf dem C64 und von Patrick Lionheart auf dem Amiga angespielt.

Am 10.2.2017 wird ab 22.00 Uhr die nächste Folge aufgezeichnet, die das Thema Spielezeitschriften aufnehmen wird. Wie immer freuen sich die Podcaster über eine rege Beteiligung, am liebsten live bei mixlr.com und per Audiokommentar.