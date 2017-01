Resident Evil 7: Denuvo-Kopierschutz nach nur fünf Tagen geknackt

PC XOne PS4

Resident Evil 7 biohazard ab 38,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie die italienische Warez-Gruppe CPY bekannt gibt, habe man die mit dem Denuvo-Kopierschutz ausgestattete PC-Version von Resident Evil 7 (im Test) nach nur fünf Tagen cracken können. Damit wurde ein Denuvo-geschütztes Spiel zum ersten Mal zeitnah zum Release geknackt.

Schon zuvor hatte sich CPY in Zusammenhang mit Denuvo einen Namen gemacht – bereits die Cracks zu Watch Dogs 2, Far Cry Primal, Deus Ex - Mankind Divided, Mirror's Edge Catalyst und Doom gingen auf ihre Kappe. Bisher hatte es jedoch stets Wochen oder sogar Monate gedauert, den Kopierschutz zu entfernen – die ersten Tage nach Release blieb Spielern daher keine andere Wahl, als die Geldbörse zu zücken. Mit dem Crack von Resident Evil 7 stellt sich nun die Frage, ob dies das vorzeitige Ende von Denuvo ist oder ob deren Entwickler das Wettrüsten mit der Warez-Szene weiter vorantreiben können.