The Elder Scrolls Online: Morrowind mit CGI-Trailer angekündigt // Neue Region, neue Klasse und mehr

PC XOne PS4

Am Dienstagabend kündigte Zenimax via Livestream mit Morrorwind ein weiteres Addon für das seit April 2014 erhältliche The Elder Scrolls Online (Test der Version 2.0.1 mit Wertung 8.0) an. Veröffentlicht wird die kommende Erweiterung des MMOs am 6. Juni dieses Jahres für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Zu den Features von Morrorwind gehören unter anderem eine neue Region sowie die neuartige Klasse des Hüters, die die erste neue Klasse seit der Erstveröffentlichung des Spiels ist. Darüber hinaus wird es eine Prüfung für zwölf Spieler und einen neuen, arenaartigen Vier-gegen-Vier-Modus geben, der vom Entwickler als „äußerst kompetitiv und schnell“ beworben wird. Laut Zenimax sollen euch „mehr als 30 Stunden Spielinhalte“ mit der neuen Erweiterung erwarten, deren Hintergrundgeschichte wie folgt beschrieben wird:

Das Schicksal von Morrowind steht auf der Kippe und ihr müsst euch den Mantel eines Helden überziehen, um Vivec – dem legendären Kriegerpoeten und Wächter von Vvardenfell – dabei zu helfen, die Welt vor einer tödlichen daedrischen Bedrohung zu bewahren. Rund 700 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls 3: Morrowind, bringt euch ESOs neues Kapitel an vertraute Orte, wo es an euch liegt, das Mysterium um Vivecs Krankheit zu lüften und ihm seine ursprüngliche Stärke zurückzugeben. Reist vom vulkanischen Aschland in die gewaltigen Pilzwälder und wandert durch die Straßen der Stadt Vivec, die zu diesem Zeitpunkt gerade errichtet wird.

Erwerben beziehungsweise ab sofort vorbestellen könnt ihr The Elder Scrolls Online: Morrowind als Standard-Ausgabe, Upgrade-Fassung sowie als digitale und physische Collector's Edition. Der Preis für die Upgrade-Variante beträgt 39,99 Euro (The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited wird benötigt), während die Standard-Version 59,99 Euro kostet. Eine Übersicht zu den Inhalten der einzelnen Fassungen erhaltet ihr auf dieser Seite, eine dazugehörige FAQ findet ihr nach dem Klick auf diesen Link. Der abschließende Ankündigungstrailer ist knapp vier Minuten lang und besteht ausschließlich aus CGI-Material.