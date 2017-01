Phantom Dust: HD-Remake des Xbox-Klassikers erscheint noch vor der E3 2017

XOne

Im Rahmen der E3 2016 kündigte Microsoft im vergangenen Jahr ein HD-Remake des 2004 erschienen Actionspiels Phantom Dust für PC (Windows 10) und Xbox One an. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher keinen. Bekannt war lediglich, dass der Titel irgendwann im Laufe dieses Jahres erscheinen wird. Nun hat der Xbox-Boss Phil Spencer den Release-Zeitraum für die Neuauflage ein wenig präzisiert.

Wie Spencer auf die Anfrage eines Followers via Twitter verriet, sollte der Titel noch vor der diesjährigen E3, also noch dem 13. Juni, für die oben erwähnten Plattformen erscheinen. Bereits rund drei Wochen zuvor sagte Shannon Loftis, General Manager of Microsoft Studios Global Publishing, dass die Entwicklung des Titels sehr gut vorangeht. Sobald die Redmonder einen genauen Termin bekannt geben, erfahrt ihr es auch bei uns.