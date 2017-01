Torment - Tides of Numenera: Preise für die Day-One- und die Collector's Edition bekannt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Techland Publishing und inXile Entertainment haben heute die Preise für die Day-One- und die Collector’s Edition von Torment - Tides of Numenera (Preview) bekanntgegeben. Demnach wird die limitierte Day-One-Edition für den PC 44,99 Euro kosten. Für die Konsolenfassungen (Xbox One, PS4) werden jeweils 49,99 Euro fällig. Zur Erinnerung: Die Day-One-Edition bietet neben dem Spiel noch den offiziellen Soundtrack auf CD, einen 100-seitigen, digitalen Reiseführer, eine gedruckte Karte der Neunten Welt, ein Gezeiten-Talisman und eine exklusive In-Game-Rüstung.

Für die Collector’s Edition zahlt ihr 99,99 Euro. Dafür bekommt ihr alle Extras der Day-One-Edition als Disk-Version (inklusive des Soundtracks auf CD und einer gedruckten Version des Reiseführers), sowie ein 80-seitiges gebundenes Artbook und eine 20 cm große Figur des Ersten Verstoßenen. Das Ganze wird in einer Collector’s Big Box geliefert. Torment - Tides of Numenera befindet sich seit dem 26. Januar vergangenen Jahres in der Steam-Early-Access-Phase und wird am 28. Februar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.