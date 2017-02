360 PS3 WiiU iOS MacOS Android

Preis am 1.2.2017: 3,99 Euro

In einem Satz: Flippern im Star-Wars-Universum

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das- Franchise ist aktuell sehr gefragt. Der achte Teil der Reihe wird unter dem Namen The Last Jedi erscheinen, der Ablegerläuft noch im Kino, und ein Spiel, entwickelt von Visceral Games, ist ebenfalls in der Mache . Wir schauen uns jedoch ein anderes Projekt, nämlichfürauf der PS4 an.Der Siegeszug der Flipperautomaten begann im Jahre 1947, als ein Gottlieb-Techniker , die namensgebenden Flipperhebel erfand. Mit Hilfe dieser Hebel war es nun möglich, aktiv in das Geschehen um die polierte Stahlkugel einzugreifen und den Spielablauf zu beeinflussen. Nach weiteren Verbesserungen erschien 1977 der erste elektronische Flipper in größeren Produktionsmengen; der 5-DM-Einwurf für 14 Spiele verhalf den Automatenbetreibern in den folgenden Jahren zu bedeutenden Einnahmen. Ab 1986 wurden die Flipper dann so hergestellt, wie wir sie heute noch kennen. Mit höheren Gehäusen, Rampen und neuen Elementen auf dem Spielfeld sollte nun nicht mehr nur die Kugel im Spiel gehalten, sondern zusätzlich noch komplexe Aufgaben erledigt werden. Ende der 90er war Stern Pinball, ehemals Sega Pinball, der letzte verbliebene Produzent der Geräte, bis 2011 mit Jersey Jack Pinball wieder ein Konkurrent erschien.Heute werden viele bekannte Tische von damals mit Hilfe des kommerziell vertriebenen Programmsfür die meisten Videospiel-Plattformen, Tablets oder Smartphones angeboten. Aber auch freie Grundspiele mit zukaufbaren themenbasierten Tischen, wie es das Beispiel Star Wars Pinball - Rogue One zeigt, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.Star Wars Pinball - Rogue One beeinhaltet zehn storyrelevante Spielmodi, die jeweils über ein eigenes Setting verfügen. Dabei dürft ihr zum Beispiel während einer Stealth Mission nicht von den patrouillierenden Storm Troopern entdeckt werden, oder ihr müsst Director Krennic während einer Multiball-Session bezwingen. Das Tischdesign glänzt mit vielen Details und bringt alles mit,was einen ordentlichen Flipper ausmacht. Egal ob Bumper, Slingshots, Targets, Holes und Kickers, Rampen oder Magnete, alles kommt zum Einsatz. Selbst der Abschussmechanismus ist in der Form eines Phasers desingt.Wer sowieso schon das Grundspiel sein Eigen nennt und nach ein paar schönen, neuen Tischen, abseits der bereits durchgespielten sucht, kann hier getrost mal einen Blick drauf werfen. Solltet ihr dann noch ein echter Fan der Star-Wars-Reihe sein, müsst ihr es sogar. Richtig Laune kommt aber erst auf, sobald ihr euch mit anderen messen könnt, sei es gemeinsam auf der Couch oder online. Die Spitze der Highsore-Liste zu erreichen, ist immer noch der größte Lohn nach einer spannenden Partie.