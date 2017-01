Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas: Umsetzung für die Nintendo Switch bestätigt

Switch

Für PC, Mac, Xbox One, PS4 und die Mobile-Geräte ist das Zelda-artige Action-Adventure Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas bereits erhältlich. Nun hat FDG Entertainment auch offiziell eine Umsetzung für die kommende Nintendo-Konsole Switch bestätigt. Wie der Publisher auf seinem Twitter-Account auf Anfrage eines Followers verriet, wird der Titel irgendwann später in diesem Jahr für das neuen System verfügbar sein. „Es wird wunderbar auf der leistungsstarken Switch laufen“, heißt es in dem Tweet.

Für FDG Entertainment und den Entwickler Cornfox & Bros. war Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas ein finanzieller Erfolg. Insgesamt hat der Indie-Titel bisher auf allen Plattformen mehr als eine Million Käufer gefunden (siehe dazu auch unsere News hier: Oceanhorn: Indie-Titel im Zelda-Stil mehr als eine Million Mal verkauft). Aktuell arbeiten Cornfox & Bros. an der Fortsetzung Oceanhorn 2 - Knights of the Lost Realm, die auf der Unreal Engine 4 basiert, einen deutlich gereiften Helden präsentiert und voraussichtlich Weihnachten dieses Jahres erscheinen wird. FDG Entertainment wird beim Nachfolger allerdings nicht mehr als Publisher fungieren. Erste Details zu Oceanhorn 2 findet ihr auf dem offiziellen Blog des Entwicklers.