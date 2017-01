Nioh: William und seine Nemesis Edward Kelley im neuen 4K-Trailer

PS4

Nioh ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Release von Nioh (im TGS-Bericht) ist nicht mehr weit entfernt. Anlässlich der baldigen Veröffentlichung hat Koei Tecmo einen neuen Trailer zum kommenden Action-Adventure veröffentlicht. Der Clip enthält eine der Zwischensequenzen aus dem Spiel und zeigt euch ein Wiedersehen zwischen dem Protagonisten William und seiner Nemesis Edward Kelley.

Dabei bekommt ihr auch einen Vorgeschmack auf die Fähigkeiten des selbstgefälligen Alchemisten geboten. Kelley kann Tote erwecken, in dem er seine dämonische Macht in ihre Körper fließen lässt. Er ist auch in der Lage die Gestalt seiner besiegter Gegner anzunehmen. Hierzulande wird Nioh ab dem 8. Februar 2017 exklusiv für die PS4 erhältlich sein.