Jetzt abstimmen: Premium-Wunschartikel im Februar 2017

Wie in jedem Monat haben unsere Premium- und Premium-Plus-Nutzer auch für den Februar wieder die Möglichkeit, über einen Artikel abzustimmen, den wir ansonsten nicht bringen würden. Bis kommendenwählen geneigte Premium-Nutzer aus der unten stehenden Auswahl einen Artikel aus, den wir dann exklusiv für sie schreiben. Der Artikel ist ferner im Einzelkauf und gegen Premium Points lesbar. Der nach der kurzfristigen Verschiebung noch ausstehenden Test zu The Night in the Woods wird nach aktuellem ebenfalls im Februar erscheinen.

Zur Auswahl stehen im Februar Tests zu den folgenden Titeln, die die Genres rundenbasierte Strategie, Plattformer und Adventure umfassen:

Constructor HD (PC, PS4, X1, Switch) – Erstmals 1997 veröffentlicht, erscheint im Februar mit Constructor HD eine umfassend überarbeitete Neuauflage der humorvollen Wirtschaftssimulation – Programmierer John Twiddy ( The Last Ninja ) ist natürlich wieder mit dabei. Ob sich das HD-Remake lohnt oder ihr es lieber links liegenlassen solltet, erfahrt ihr im Test, wenn dies euer Wunschartikel sein sollte. (GG-Steckbrief, Hersteller-Website).



(Xbox One, PS4) – Wer eine Zombie-Apokalypse überleben will, der muss nicht bloß sparsam mit seinen Ressourcen umgehen, sondern auch mit der Waffe umgehen können. Allein auf sich gestellt seid ihr in How to Survive 2 zum Glück nicht, wer will, darf im Survival-Horror nämlich auch im Mehrspieler-Modus aktiv werden. Ihr wollt wissen, ob sich der Titel lohnt? Dann wisst ihr bereits, wo eure Stimme landen sollte. (GG-Steckbrief, Hersteller-Website) The Hunter - Call of the Wild (PC) – Wenn der Berg ruft, dann kann das ziemlich peinlich werden. In diesem Spiel hingegen ruft euch die Wildnis. Ob die Jagd-Simulation ihr Geld wert ist, während wir mit Schrotgewehr und Jagdflinte die durchschnittliche Lebenserwartungen von Wildschweinen, Hirschen oder den Artverwandten von Bugs Bunny drücken, erfahrt ihr im Test, wenn sich die Mehrheit der Premium-User für dieses Spiel entscheiden sollte. (GG-Steckbrief, Hersteller-Website).

