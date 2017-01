Torment - Tides of Numenera: Teilweise Streichung von Stretch-Goals vom Entwickler bestätigt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Noch weniger als einen Monat, dann werden Fans und natürlich alle anderen interessierten (Rollen-)Spieler in die Welt von Torment - Tides of Numenera (in der Preview) eintauchen können, für das Mitte Januar der Gold-Status vermeldet wurde.

Vorausgegangen ist der Entwicklung des Titels eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, deren ursprüngliches Finanzierungsziel 900.000 Millionen US-Dollar betrug und die Anfang April 2013 mit einem Vielfachen dessen – etwa 4,2 Millionen US-Dollar – abgeschlossen wurde. Das bedeutete auch, dass immerhin 17 Stretch-Goals freigeschaltet wurden, durch die beispielsweise inhaltliche Erweiterungen für das Rollenspiel möglich gemacht wurden.

Den Aussagen von Eric Schwarz (Line Producer bei InXile Entertainment) zufolge, werdet ihr auf einen kleinen Teil dieser Inhalte jedoch in der demnächst erscheinenden Fassung von Torment - Tides of Numenera verzichten müssen. Betroffen ist die Anzahl der Begleiter, sodass von den eigentlich zugesagten neun noch sechs verbleiben, sowie mit „Oasis of M'ra Jolios“ die zweite große Stadt, die zu den Inhalten des Stretch-Goals bei vier Millionen US-Dollar zählte. Darüber hinaus wurde das Crafting-System gestrichen, ebenso wie die italienische Lokalisierung.

Zu den Gefährten, die nicht verfügbar sein werden, gehört unter anderem jener namens „The Toy“ (siehe auch diesen Wiki-Eintrag), der durch den Betrag von zwei Millionen US-Dollar zugesagt wurde. Die erwähnte Stadt Oasis wird zwar verfügbar sein, jedoch laut Schwarz eine kleinere Rolle spielen. Stattdessen wird nun der sogenannte Bloom als zweiter großer Story-Hub genutzt, der zudem umfangreicher ausfallen soll als ursprünglich beabsichtigt. Die Änderungen hinsichtlich der beiden genannten Bereiche soll die Gameplay-Erfahrung nicht verkürzen, so das entsprechende Posting weiter.

Zum weggefallenen Crafting schreibt der Line Producer unter anderem, dass es zwar frühe Entwürfe dazu gab, sich all diese jedoch „wie ein MMO-ähnliches System anfühlten, was nicht zum Gameplay von Torment passte“. Entschieden habe man sich daher dafür, „wesentlich mehr und bessere Cypher und Artefakte“ zu implementieren. Außerdem wurden Elemente hinzugefügt, „die zumindest thematisch im Einklang mit dem Crafting stehen“, wie zum Beispiel Upgrades für die Rüstungen eurer Begleiter.

Schwarz macht vor diesem Hintergrund zudem deutlich, dass die Entwicklung eines Spiels „nie bis zum Ende eine gerade Linie darstellt“. So sei die Realisierung eines Rollenspiels eine enorme Anstrengung, sowohl in Bezug auf das kreative als auch das technische Niveau. Die Folge dessen sei, dass manche Ideen hin und wieder nicht so funktionieren wie erhofft, während manchmal andere Ideen derart überzeugen, dass sie implementiert werden sollten. Wenn Inhalte entfernt werden, bedeute das auch, dass gleichzeitig Bemühungen unternommen werden, um andere Teile des Spiels zu verbessern oder gänzlich neue Dinge umzusetzen. Der Schwerpunkt bei Torment - Tides of Numenera lag immer bei der Qualität, und man wisse, dass man „einen schlechten Service“ abliefern würde, wenn es anders wäre, so Schwarz in diesem Posting abschließend.