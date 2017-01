Skate 4: Electronic Arts macht neue Hoffnungen auf die Fortsetzung

360 PS3

Skate 3 ab 21,08 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild stammt aus Skate 3.

Mitte Februar vergangenen Jahres sorgte der australische Elektronikhändler JB Hi-Fi für Spekulationen im Netz, als in seinem Online-Store die Produktseite zu Skate 4 auftauchte. Der Eintrag wurde damals recht schnell wieder entfernt und der von den Fans erhoffte Nachfolger zu 2010 veröffentlichten Skate 3 (Testnote: 9.0) nie offiziell angekündigt. Nun machte jüngst Daniel Lingen von Electronic Arts mit einem Tweet neue Hoffnungen auf eine Fortsetzung.

Auf seinem Account postete der Senior Manager of Community Engagement den Hashtag #Skate4, allerdings ohne weiter etwas dazu zu sagen. Es bleibt daher unklar, ob es sich bei der Nachricht um die Andeutung einer bevorstehenden Ankündigung handelt, oder Lingen einfach seinen persönlichen Wunsch nach einem neuen Skate-Ableger äußerte. Fans der Sportserie sollten also vorerst noch nicht die Korken knallen lassen. Sollte Electronic Arts in den nächsten Tagen etwas Konkretes dazu sagen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Skate 3 ist übrigens seit November 2016 durch Microsofts Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One spielbar. Der Preis im Xbox-Game-Store liegt aktuell bei 19,99 Euro.