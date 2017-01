Tokyo 42: Neues Gameplay-Video zum Syndicate- und GTA-inspirierten Titel

PC XOne PS4 MacOS

Der Indie-Entwickler Smac Games arbeitet derzeit bekanntlich an dem Actiontitel Tokyo 42, der noch in diesem Quartal für Windows, Mac, Xbox One und die PS4 erscheinen soll. Nun haben die Macher ein neues, kommentiertes Video zum Spiel veröffentlicht, das euch wieder einige frische Spielszenen präsentiert und in dem Paul Kilduff-Taylor, der Mitgründer des Publishers Mode 7, ein weiteres Mal über die Inspirationsquellen für den Titel spricht.

Bereits zuvor gaben die Entwickler an, dass man sich unter anderem von Spielen, wie Syndicate und GTA anregen ließ. Wie Taylor verriet, habe auch das 1993 von Sensible Software entwickelte und vom Publisher Virgin Interactive vertriebene Action-Strategy-Shoot-’em-up Cannon Fodder einige Inspirationen geliefert. Vor allem die enorme Liebe zum Detail und der Humor, die das Spiel seinerzeit auszeichneten wollte man auf ähnliche Art und Weise in Tokyo 42 umsetzen.