Nier - Automata: PS4-Bundle nun auch offiziell als „Emil Edition“ in Japan angekündigt [Update]

Update vom 30. Januar 2017 um 11:48 Uhr

Inzwischen haben Sony Japan und Square Enix das PS4-Bundle mit Nier - Automata für den japanischen Markt auch offiziell angekündigt. Dazu wurden auch gleich einige Details veröffentlicht. So wird das „Nier - Automata Emil Edition“ getaufte Paket in zwei Versionen (500 GB und 1 TB) erhältlich sein. Die Version mit 500 GB Festplatte kostet 33,480 Yen (etwa 273,00 Euro), während das 1-TB-Paket zum Preis von 38,480 Yen (rund 314,00 Euro) angeboten wird.

Beide Varianten des Bundles werden zudem ein passendes Nier-Automata-Design für euren PS4-Account enthalten und in einer entsprechend gestalteten Verpackung im Handel erscheinen. Der Release soll zeitgleich mit der Veröffentlichung des Spiels in Japan, am 23. Februar 2017 erfolgen. Über den japanischen Sony Store kann das Bundle bereits vorbestellt werden. Dort wird auch separat die obere Abdeckung mit dem Design für 3,000 Yen (circa 25,00 Euro) angeboten. Ob die Emil Edition es auch in den Westen schafft, ist nach wie vor offen.

Originalmeldung vom 29. Januar 2017 um 2:22 Uhr

Der japanische Entwickler Platinum Games hat kürzlich einen neuen Livestream zu seinem kommenden Action-Rollenspiel Nier - Automata ausgestrahlt. Bei diesem zeigten der Producer Yosuke Saito, Director Taro Yoko und Designer Takahisa Taura als Special eine noch ganz frühe Fassung des Spiels. Dabei wurde eine „In-Progress-Version“ des Levels aus der kürzlich erschienenen Demo gespielt. Diese enthielt teilweise unfertige Modelle und Umgebungen, während einige Assets noch komplett fehlten. Die Präsentation sollte den Fans vermitteln, wie das Spiel in einer frühen Entwicklungsphase aussah und wie es sich bis heute entwickelte.

Am Ende des Streams gab es noch eine kleine Überraschung in Form einer PS4-Abdeckung für das aktuelle Model CUH-2000 (Slim), die mit einem zum Spiel passenden Motiv verziert wurde. Damit deuteten die Entwickler eine Limited Edition der Konsole zu Nier - Automata an, die in der kommenden Woche offiziell angekündigt werden soll. Unklar ist, ob diese sich nur auf den japanischen Markt beschränken wird, oder auch hierzulande im Handel erscheint. Den kompletten Video-Mitschnitt des Livestreams könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die entsprechende Ankündigung gibt es ab Minute 1:00:24. Nier - Automata wird hierzulande ab dem 10. März dieses Jahres für PC und die PS4 im Handel erhältlich sein.