Gears of War 4: Crossplay zwischen PC und Xbox One nun offiziell auch im PvP-Modus

Nachdem der Koop-Modus von Gears of War 4 (im Test: Note 9.0) bereits von Beginn auch im Zusammenspiel von Nutzern der Versionen für Xbox One und Windows 10 möglich waren, unterstützt der Shooter von The Coalition nun auch in den Versus-Spielvarianten die sogenannte Crossplay-Funktionen zwischen den beiden Systemen. Der Freischaltung war eine Testphase vorausgegangen, die laut Microsoft zum gewünschten Ergebnis führte.

Vollständig ist die Crossplay-Funktion damit allerdings noch nicht ganz. Aktuell funktioniert das plattformübergreifende Matchmaking nur über die "Schnelles Spiel"-Funktion. Die "Core"- und "Competitive"-Spielerlisten, wobei die Waffenbalance angepasst wird, bleiben bis auf Weiteres außen vor. Ob die Entwickler auch diese Einschränkung aufheben werden, scheint derzeit unwahrscheinlich.