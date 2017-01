The Wild Eight: Early-Access-Start des Survival-Koop-Titels steht bevor

PC XOne PS4 Linux MacOS

Den Survival-Koop-Titel The Wild Eight werdet ihr ab dem 8. Februar im Rahmen des Early-Access-Programms auf Steam erhalten können, dies haben die Entwickler in einem Update auf Kickstarter und in der Steam-Community angekündigt. Drei Monate möchte das jakutische Studio sein Spiel in dieser Variante anbieten, bevor die Veröffentlichung der finalen Version anstehen soll. Ob der Titel dann ebenfalls für die angekündigten Plattformen Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wird, wurde hingegen nicht bekanntgegeben.

Im Vergleich zu der bisher erhältlichen Pre-Alpha-Version, soll die Early-Access-Fassung ein überarbeitetes Upgrade-System, eine verbesserte Benutzeroberfläche, ein fortgeschritteneres Kampfsystem und viele weitere Ergänzungen enthalten. Auch soll das bisher nur auf Windows lauffähige Spiel dann auch für Linux und MacOS verfügbar sein. Außerdem hat Studio-Chef Ed Gotovtsev angekündigt, dass mit der kommenden Veröffentlichung der Entwickler seinen Namen von Eight Points in Fntastic ändern wird. Damit möchte man dem Wachstum des Entwicklers Rechnung tragen und "das Aufbrechen der Grenzen von Kunst und Fantasie" unterstreichen, so Gotovtsev:

Vor eineinhalb Jahren war es noch schwer sich vorzustellen hier in Jakutien ein Spiel zu entwickeln, das so viel Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt auf sich ziehen wird. Es ist ein großer Erfolg für uns und wir möchten allen danken, die bei der Kickstarter-Kampagne an uns geglaubt haben und auf die Veröffentlichung warten.

In The Wild Eight versucht ihr mit euren Freunden nach einem Flugzeugabsturz in Alaska zu überleben. Euer täglicher Kampf um Nahrung und Wärme soll euch zu einer Entdeckung von etwas Düsterem und außerhalb der natürlichen Evolution unseres Planeten Stehendem führen.

Wenn euch der Titel interessiert, könnt ihr euch für einen umfassenderen Einblick den bereits Ende letzten Jahres veröffentlichten Gameplay-Overview der Entwickler anschauen, den wir euch unter dieser News verlinkt haben. Abseits der zahlreich angekündigten Neuerungen gibt es euch einen generellen Überblick, mit welchen Mechaniken und Inhalten euch das Spiel unterhalten möchte. The Wild Eight wird in der Early-Access-Fassung etwa 20 Euro (angekündigt hat der Entwickler 19,99 US-Dollar) kosten.