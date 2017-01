Abwärtskompatibilität: Zwei weitere Last-Gen-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Die Abwärtskompatibilitätsliste der Xbox One wurde jüngst um zwei weitere Xbox-360-Titel ergänzt. So hat Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb die Fans über seinen Twitter-Account darüber informiert, dass ab sofort der Platformer Rocket Knight von Climax Studios und der Third-Person-Shooter Shadows of the Damned (Testnote: 7.5) von Grasshopper Manufacture auf der aktuellen Redmonder Konsole gespielt werden können.

Der Preis für Rocket Knight im Xbox Game Store liegt aktuell bei 14,39 Euro. Shadows of the Damned gibt es für 19,99 Euro. Die aktualisierte Abwärtskompatibilitätsliste findet ihr auf Major Nelsons Blog. Folgt dazu einfach dem Quellenlink. Seit Anfang der Woche ist übrigens auch Alice - Madness Returns (Testnote: 8.0) auf der Xbox One spielbar (aktueller Preis 19,99 Euro).