Wild: Neues Lebenszeichen vom Open-World-Titel

PS4

Im Jahre 2014 kündigte Michel Ancel, der Schöpfer von Rayman und Beyond Good & Evil, im Zuge des gamescom-Events gemeinsam mit Sony sein neues Spiel Wild exklusiv für die PS4 an. Seit der letzten Präsentation auf der Paris Games Week im Oktober 2015 wurde es allerdings ziemlich still um das Projekt. Nun gab es ein neues Lebenszeichen.

Ancel, der aktuell unter anderem an Beyond Good & Evil 2 arbeitet, hat auf seinem Instagram-Account einen Schnappschuss von seinem Monitor veröffentlicht, auf dem Wild lief. Dazu schrieb der Entwickler noch eine Nachricht an die Fans und versprach, zukünftig regelmäßiger neue Screenshots zu dem Titel zu zeigen, ohne dabei etwas zur Story zu spoilern:

Sich in seinem eigenen Spiel zu verlieren ist eine große Befriedigung. Es gibt so viele Landschaften und Situationen zu entdecken. Ich werde versuchen regelmäßiger irgendwelche Screenshots zu Wild zu veröffentlichen. Und ich verspreche, dass ich nichts von der Handlung des Spiels verraten werde.

Wild versetzt euch rund 10.000 Jahre zurück in die Jungsteinzeit, als die Menschheit noch im Einklang mit der Natur lebte. Die Entwickler versprechen eine prozedural generierte, offene Spielwelt von der Fläche Europas, inklusive verschiedener Jahreszeiten und dynamischer Wettereffekte. Als Spieler werdet ihr in der Lage sein, durch schamanistische Fähigkeiten die Kontrolle über jedes Lebewesen im Spiel zu erlangen und die umfangreiche Welt unter anderem als Mensch, Wolf, Pferd, Adler oder auch als Forelle zu erkunden.

Die Tiere können in verschiedenen Situationen als Helfer eingesetzt werden. Kleinere Arten können etwa als Späher genutzt werden, während größere euch und euren Stamm im Kampf gegen andere menschliche Gegner unterstützen. Entwickelt wird der Titel von Ancels eigenem Wild Sheep Studio und soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen. Gut möglich, dass wir im Rahmen der diesjährigen E3 wieder mehr von dem Spiel zu sehen bekommen.