The Surge: Release-Zeitraum und neuer Trailer

PC XOne PS4

Deck13 und Focus Home Interactive haben den Release-Zeitraum für das kommende Action-Rollenspiel The Surge (Preview) präzisiert. Nach Angaben des Publishers wird der Titel ab Mai dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4, digital und im regulären Handel erhältlich sein. Passend zur Bekanntgabe wurde auch ein neuer CGI-Trailer veröffentlicht, der den Protagonisten des Spiels, Warren, an seinem ersten Tag in seinem Job bei CREO zeigt.

CREO ist ein riesiges internationales Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die im Sterben liegende Welt (eine in nicht allzu ferner Zukunft angesiedelte, dystopische Vision unserer Erde) vor sich selbst zu retten. Warren ist ein augmentierter Arbeiter, dessen erster Tag bei CREO in einem Desaster endet. Während einer Routinen-Operation, bei der der Exo-Suit in die Körper der Arbeiter transplantiert werden soll, geht etwas gewaltig schief und schon bald findet er sich inmitten eines regelrechten Alptraums wieder, gefangen in einem Sektor voller verrücktspielender Roboter, durchgedrehter Angestellter mit defekten Implantaten und einer künstlichen Intelligenz, die es auf sein Leben abgesehen hat.

Um zu überleben werdet ihr in The Surge ein wenig improvisieren und euer Exoskelett zu eurem Vorteil nutzen müssen. „Werkzeuge, die von CREO-Arbeitern manipuliert wurden - obgleich sie ursprünglich nicht für den Kampf gedacht waren - eignen sich hervorragend als tödliche Waffen“, erklärt Jan Klose, der Creative Director von Deck 13 auf dem offiziellen Playstation Blog. Mit den Ausrüstungsgegenständen, die ihr im Verlauf des Spiels erlangt, könnt ihr euer Exoskelett verbessern. Der durch die Power-Ups verstärkte Anzug erlaubt es euch, noch tiefer in das CREO-Komplex vorzudringen, um dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.