Nintendo Switch: Aktualisierte offizielle Website informiert über die Hardware-Details

Switch

Für jene unter euch, die sich noch nicht sicher sind, ob sich die Vorbestellung beziehungsweise der Erwerb der Nintendo Switch lohnt, könnten die Angaben auf der kürzlich aktualisierten offiziellen Website zur kommenden Konsole bei der Entscheidungsfindung behilflich sein, selbst wenn manches davon bereits bekannt ist.

Detailliert aufgelistet und anhand entsprechender Bilder könnt ihr euch ausführlich über die offiziellen Hardware-Spezifikationen der Switch informieren. Neben der Konsole selbst werden die Switch-Station, die Joy-Con, die Handgelenksschlaufe der Joy-Con sowie die Joy-Con-Halterung ausgiebig vorgestellt, in dem jeweils Vorder- und Rückansicht (beziehungsweise seitliche Darstellung) sowie Angaben wie Abmessungen, Gewicht, Anschlüsse, Video- und Audio-Output, Sensoren, Ladezeit, Akkulaufzeit und so weiter aufgeführt werden. Mittels der einzelnen Schaubilder seht ihr darüber hinaus, an welchen Stellen sich welche Funktionen, Tasten, Anschlüsse und dergleichen befinden.

Unter anderem könnt ihr auf der Website mit ihren zusammenfassenden Informationen nachlesen, dass die Akkukapazität der Konsole 4310 mAh beträgt und der interne Akku nicht entfernt werden kann, jedoch vorgesehen ist, über den Nintendo-Service den kostenpflichtigen Austausch anzubieten. Während die Ladezeit der Konsole mit etwa drei Stunden angegeben wird – sofern sie sich im Standby-Modus befindet –, beträgt die Laufzeit der Akkus „mehr als sechs Stunden“, je nachdem, welche Software in Verwendung ist. Das Gewicht der Switch-Konsole beträgt 297 Gramm, mit angeschlossenen Joy-Con sind es 398 Gramm.

Die 327 Gramm schwere Switch-Station verfügt über drei USB-2.0-Anschlüsse (zwei seitliche und einen sich auf der Rückseite befindenden). Nintendo weist darauf hin, dass die Unterstützung für USB 3.0 für letztgenannten Anschluss durch ein zukünftiges Update geplant ist.

Während der linke Joy-Con 49 Gramm wiegt, bringt der rechte Joy-Con etwa 52 Gramm auf die Waage. Auch hier gilt, dass der Lithium-Ionen-Akku (525 mAh) nicht ohne Weiteres entfernt werden kann beziehungsweise bei Bedarf der kostenpflichtige Nintendo-Service in Anspruch genommen werden muss. Die Akkulaufzeit der Joy-Con wird mit (geschätzten) 20 Stunden angegeben, die Ladezeit mit etwa 3,5 Stunden.