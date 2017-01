Pillars of Eternity 2: Drittes Stretch-Goal der Crowdfunding-Kampagne freigeschaltet [3. Upd.]

PC Linux MacOS

3. Update vom 31. Januar 2017:

Seit wenigen Augenblicken beträgt der Betrag, der im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire von den Unterstützern (darunter um die 16.300 Backer) bereitgestellt wird, mehr als 1,8 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass das inzwischen dritte Stretch-Goal freigeschaltet wurde, wodurch neben der polnischen Lokalisierung ein weiterer Gefährte seinen Weg in das Rollenspiel finden wird.

Wie schon beim Erreichen der letzten Stretch-Goals, wurde auch dieses Mal das übernächste Ziel bekanntgegeben: Wird die Summe von 2,2 Millionen US-Dollar erzielt, werdet ihr unter anderem die Benutzeroberfläche anpassen können, des Weiteren wird Pillars of Eternity 2 auch in italienischer Sprache erscheinen.

2. Update vom 29. Januar 2017:

Die am 26. Januar gestartete Finanzierungskampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire verläuft weiterhin erfolgreich: Nachdem das ursprüngliche Ziel von 1,1 Millionen US-Dollar in weniger als einem Tag erreicht wurde, wurden bislang auch die ersten zwei Stretch-Goals nahezu im 24-Stunden-Rhythmus freigeschaltet (siehe ursprüngliche News und erstes Update weiter unten).

Demnach wurde im Verlauf des Sonntag-Abends der Betrag von 1,6 Millionen US-Dollar überschritten, wodurch unter anderem die Erhöhung des Maximallevels sichergestellt ist. Neben dem nächsten, bereits bekannten Ziel bei 1,8 Millionen US-Dollar (ein siebenter Begleiter), wurde das vierte Stretch-Goal preisgegeben: Erreicht die Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 den Betrag von zwei Millionen US-Dollar, könnt ihr auf KI-Skripte für eure Gefährten zurückgreifen, hinzu kommt die spanische Lokalisierung. Zum aktuellen Zeitpunkt verbleiben noch etwa 25 Tage bis zum Ende der Kampagne.

1. Update vom 28. Januar 2017:

Vor wenigen Minuten überschritt die Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire den Betrag von 1,4 Millionen US-Dollar, was zugleich das Erreichen des ersten Stretch-Goals bedeutet, durch das ihr pro Klasse zwei Unterklassen auswählen könnt.

Bekanntgegeben wurden zudem weitere Stretch-Goals: Bei einer Summe von 1,6 Millionen US-Dollar wird das Maximallevel erhöht (von Level 16 bis 18) und eine russische Lokalisierung umgesetzt. Wird die Spendensumme von 1,8 Millionen US-Dollar erzielt, kann Xoti der Priester/Mönch eurer Gruppe beitreten, darüber hinaus kann das Rollenspiel mit Polnisch in einer weiteren Sprache erlebt werden.

Ursprüngliche News vom 27. Januar 2017:

Nur etwa einen Tag hat es gedauert, bis die Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire ihr Finanzierungsziel von 1,1 Millionen US-Dollar erreicht hat (siehe auch diese News samt Video). Aktuell beträgt die Summe circa 1,12 Millionen US-Dollar, die sich aus den Beträgen der Backer (etwa 600.000 US-Dollar) und Investoren (um die 526.000 US-Dollar) zusammensetzt.

Kurz nach dem Erreichen des Finanzierungsziels – durch das das Spiel unter anderem auch in Französisch und Deutsch erscheinen wird – wurde das erste Stretch-Goal bekanntgegeben. Dieses wird bei einem Betrag von 1,4 Millionen US-Dollar freigeschaltet und ermöglicht euch, pro Klasse zwei Unterklassen zu wählen.

Erhältlich sein wird Pillars of Eternity 2 für Windows, MacOS und Linux. Als voraussichtlicher Veröffentlichungszeitraum wird derzeit das erste Quartal 2018 angegeben.