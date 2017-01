Nintendo Switch: Vorbestellungen in Japan zu 80 Prozent ausgereizt

Switch

Wie das Marktforschungsinstitut Media Create berichtet, gestalten sich die Vorbestellerzahlen für die Anfang März erscheinende Nintendo Switch auch im Land der aufgehenden Sonne positiv. Laut der Analyse von Media Create haben in Japan rund 80 Prozent der zum Launch verfügbaren Einheiten bereits einen Kaufwilligen gefunden. Wie viele Exemplare des Hybrids aus Handheld und stationärer Spielekonsole für den japanischen Markt vorgesehen sind, ist allerdings nicht bekannt. Nintendo selbst hatte im Rahmen der offiziellen Terminankündigung der Plattform verraten, dass man zum Start weltweit rund zwei Millionen Einheiten bereitstellen wird und hofft, diese bis Ende März an den Mann zu bringen.

Ähnlich wie auch in Deutschland sind es vor allem die Online-Händler in Japan, bei denen das aktuell von Nintendo zugesicherte Startkontingent vollständig ausgereizt wurde. Spontane Käufer dürften jedoch sowohl in Japan als auch hierzulande noch Chancen haben, am 3. März eine Nintendo Switch zu ergattern. Zuletzt war dies etwa auch zum Verkaufsstart von Sonys VR-Brille PlayStation VR möglich, während bei Online-Händlern wie Amazon.de längst längere Wartelisten existierten.

Noch lässt sich nicht abschätzen, ob die Switch für Nintendo zu einem Erfolg werden könnte oder ihr ein vergleichbares Schicksal droht wie der Vorgänger-Konsole WiiU. Die meisten größeren Dritthersteller, darunter Electronic Arts oder auch Take2 Interactive, wollen beispielsweise zunächst die Verkaufsentwicklung der Switch abwarten, bevor sie sich konkrete Gedanken über den Support der Plattform machen. Ubisoft oder Activision sind mit Spiele-Serien wie Just Dance oder Skylanders bereits an Bord.

Allerdings könnten die Firmen auch schnell wieder abspringen, sollte die Hardware-Basis der Switch nicht die Ausmaße erreichen, bei der sich die Unterstützung wirtschaftlich lohnt. Beim Vorgänger WiiU hatte sich Ubisoft aufgrund der schlechten Verkaufszahlen schnell aus der "exklusiven Partnerschaft" verabschiedet und etwa das ehemals exklusiv für WiiU geplante Jump-and-run Rayman Legends parallel auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht.