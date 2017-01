The Inner World 2: Erste Bilder zur deutschen Adventure-Hoffnung veröffentlicht

PC XOne PS4 iOS MacOS Android

Publisher Headup Games hat heute erstes Bildmaterial zu Der letzte Windmönch, der Fortsetzung zum Adventure-Spiel The Inner World (im Test: Note 8.5) veröffentlicht. Die Bilder, die ihr euch in unserer Galerie zu Gemüte führen könnt, zeigen Hauptfigur Robert, der in seinem neuen Abenteuer wieder mal die Spielwelt Asposien vor dem Untergang bewahren muss. Diesmal hat der Händler Emil die Bewohner der fantasievollen Welt davon überzeugt, dass die Flötennasenherrscher Asposiens sich mit dunklen Mächten vereinigt hätten. Thronerbe Roberts einzige Chance, das Unheil abzuwenden, besteht darin, den namensgebenden Windmönch aufzuspüren.

Der nahe Stuttgart beheimatete Indie-Entwickler Studio Fizbin plant die Veröffentlichung des Sequels aktuell für Herbst dieses Jahres. Neben PC und mobilen Plattformen sollen auch die Konsolen PS4 und Xbox One parallel bedient werden – ob es auch eine Umsetzung für Nintendo Switch geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Die Pressemitteilung spricht scherzhaft jedoch von "für nahezu alle Plattformen, außer den Gameboy". Während zum Verständnis der Geschichte von Der letzte Windmönch keine Vorkenntnisse notwendig sein sollen, wird der erste Teil demnächst auch für Xbox One und PS4 veröffentlicht. Ein konkretes Datum dafür gibt es aktuell aber noch nicht.

Für The Inner World - Der letzte Windmönch versprechen die Macher "knifflige Rätsel". Neben Robert und Laura, die schon im ersten Teil spielbar waren, werdet ihr nun auch die Kontrolle über die mitunter grenzdebile Taube Hack übernehmen. In ähnlicher Form übernommen werden soll unter anderem das mehrstufige spielinterne Hilfesystem, das Genre-Einsteiger das Abenteuer schmackhafter machen sollen.

Ob sich am Steuerungssystem etwas ändern wird, bleibt vorerst unklar. Beim Vorgänger handelte es sich zwar im Kern um ein klassisches Adventure, allerdings wurde das Steuerungssystem, wohl aufgrund der Umsetzung für iOS und Android, vom reinen Point-and-Click zu einer Mixtur aus Point-and-Click und Drag-and-Drop konzipiert. Die Entwicklung des Spiels wurde vom Medienboard Berlin-Brandenburg mit 60.000 Euro unterstützt (wir berichteten).