Dead Rising 4 nun doch mit offiziellem Deutschland-Release

PC XOne

Nun also doch: Nachdem Microsoft kurz vor dem internationalen Release von Dead Rising 4 (Preview) am 6. Dezember 2016 noch bekannt gab, dass das Zombie-Spiel hierzulande nicht veröffentlicht wird, hat die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) dem Titel nun doch eine 18er-Freigabe erteilt. Für das rote Prüfsiegel waren laut Microsoft keinerlei inhaltlichen Anpassungen notwendig.

Die Veröffentlichung von Dead Rising 4 soll hierzulande ab dem 31. Januar als Download-Version für Xbox One und als Windows-10-App erfolgen – die digitale Version wird dabei das sogenannte PlayAnywhere-Feature unterstützten, wobei Käufer Zugriff sowohl auf die PC- als auch auf die Konsolenfassung erhalten. Die Disc-Version soll wiederum am 28. Februar folgen.

Dead Rising 4 ist damit der erste Teil von Capcoms Spielereihe überhaupt, der in Deutschland veröffentlicht wird. Sämtlichen Vorgänger blieb dieser Schritt verwehrt, letztlich landeten alle vorherigen Teile auf dem Index. Es handelt sich nicht um das erste von Microsoft gepublishte Spiel, das erst verspätet eine USK-Freigabe erhält. So erwirkten die Redmonder durch eine erneute USK-Prüfung beispielsweise eine Alterskennzeichnung der sogenannten Ultimate Edition von Gears of War (im Test: Note 8.0) sowie eine vorzeitige Listenstreichung des Xbox-360-Titels Gears of War 2.