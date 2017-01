Rockstar Games' Western-Epos Red Dead Redemption (GG-Test: 9.0) gilt aufgrund von Story und Atmosphäre unter Spielefreunden als einer der besten Titel seiner Art. Der für das dritte Quartal angekündigte Nachfolger Red Dead Redemption 2 steht deshalb bei vielen weit oben auf der Most-Wanted-Liste. In den heutigen Wochenend-Lesetipps wollen wir uns dem 2010 für Xbox 360 und PS3 veröffentlichten Titel aus der Sicht eines Literaturkritikers nähern. Zudem geht es um die Zweitrangigkeit positiver Nebeneffekte von Spielen sowie um das gemutmaßte Ende des Free-to-Play-Booms in Deutschland.

"Machen uns Videospiele zu besseren Menschen? Nein, aber das ist auch nicht der Punkt."

Gamersplatform.de am 13. Januar, Feelingz

Videospielen werden manchmal positive Wirkungen über das Spiel hinaus zugeschrieben (siehe zum Beispiel Top-Manager: Gamer sind die Führungskräfte der Zukunft). Schön und gut, meint der Verfasser dieses Blogposts, aber das ist bei Spielen nicht das Entscheidende: "Es handelt sich für mich um reine Unterhaltung und wie ich diese unterschiedlichen Medien interpretiere und was ich davon mitnehme, liegt schließlich an mir selbst. Videospiele sind etwas Besonderes für mich, da sie eine einzigartige Erfahrung liefern, die kein anderes Medium erzeugen kann."

"Deshalb sterben die deutschen Free-to-Play-Studios"

Wired.de am 25. Januar, Dominik Schönleben

Die Goldgräber-Zeit im F2P-Bereich scheint allmählich vorbei zu sein. Mehrere der großen deutschen Studios in diesem Segment mussten in den vergangenen Monaten massiv Personal abbauen. Dominik Schönleben von Wired führt das auf den wachsenden Konkurrenz-Druck und dadurch gestiegene Marketing-Kosten zurück: "Während die Producer vor einigen Jahren noch Cent-Beträge für Werbung auf den Tisch legen mussten, brauchen sie heute Euro-Beträge, um einen Spieler zum Download der App zu bewegen. So viel Geld will aber erst einmal über den Free-to-Play-Mechanismus verdient werden. Durch diesen Zwang entsteht ein enormer Kostendruck."

"Reading The Game: Red Dead Redemption"

Npr.com am 23. Januar, Jason Sheehan (Englisch)

Für diesen Artikel betrachtet Jason Sheehan von NPR.com Red Dead Redemption aus literarischer Perspektive und kommentiert: "Das Spiel melkt seine simpel konstruierte Handlung über Stunden und Tage und Monate. Dadurch wirkt sie aber nicht zu dünn. Stattdessen nutzt Red Dead jede Gelegenheit, um die Bindungen zwischen seinen Charakteren zu verstärken und die Rahmenhandlung zu etwas zu veredeln, woraus schließlich eine bemerkenswerte Geschichte über Freiheit versus Knechtschaft und die Sinnlosigkeit von Gewalt, die nur noch mehr Gewalt erzeugt, wird."

Im heutigen Video: Kind gegen Mülltonne – im Stil von Tekken.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar. Dieses Mal bedanken wir uns bei GG-User Sven Gellersen!